Feuerwehr Bottrop versorgt drei Verletzte bei Autobahnunfall

Bei einem Unfall auf der A 31 wurden drei Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf der A 31 in Höhe der Anschlussstelle Gladbeck. Die Feuerwehr Bottrop rückte aus, um die Verletzten zu versorgen.

In Fahrtrichtung Bottrop waren zwei Wagen zusammengestoßen. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich insgesamt 3 Personen verletzt hatten. Unter den Verletzten war auch ein fünfjähriges Kind. Der Rettungsdienst versorgte zunächst alle verunglückten Personen, anschließend wurden sie in ein Gelsenkirchener und in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Keines der Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr.

Lob von der Bottroper Feuerwehr: Vorbildliche Rettungsgasse

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte quasi durch eines der beteiligten Autos Das automatische Notrufsystem eines Autos hatte die Telefonzentrale des Herstellers informiert. Von dort wurde die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert.

Während des Einsatzes musste die Autobahn zunächst komplett gesperrt werden. Im weiteren Einsatzverlauf konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dadurch entstand ein langer Stau auf der Autobahn. Ausdrücklich lobt die Feuerwehr die übrigen Verkehrsteilnehmer. Sie hätten „vorbildlich“ eine Rettungsgasse gebildet, so dass Feuerwehr und Rettungsdienst zügig die Einsatzstelle erreichen konnten.

