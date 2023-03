Feuerwehr Bottrop rettet Steinkauz aus einem Kaminofen

Bottrop-Kirchhellen. Ein Kratzgeräusch hat auf den Steinkauz im Kaminofen aufmerksam gemacht. Das Tier war zwar rußgeschwärzt, blieb aber unverletzt.

Ein ungewöhnliches Kratzgeräusch in einem Kaminofen in Bottrop-Grafenwald sorgte am Freitag für einen ebenso ungewöhnlichen Einsatz der Bottroper Feuerwehr. Die schreibt auf ihrer Facebook-Seite: „Vor Ort stellte sich die Ursache des Geräuschs als sehr niedlich heraus: ein Steinkauz hatte sich in den Kaminofen verirrt.“

Feuerwehr Bottrop: Der Steinkauz blieb unverletzt

Die Einsatzkräfte konnten das Tier befreien. „Normalerweise haben Steinkäuze ein helleres Gefieder, dieser hier ist durch den Ruß des Kaminofens allerdings dunkel gefärbt“, schreibt die Feuerwehr weiter.

Da der „kleine Irrflieger“ unverletzt bliebt, sollte er nach der Reinigung durch geschultes Personal wieder in die Freiheit entlassen werden.

