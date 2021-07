Feuerwehr Bottrop rechnet ab 13 Uhr mit Unwetter-Einsätzen

Wie zuletzt am Sonntag (hier auf der Schneiderstraße in Grafenwald) rechnet die Bottroper Feuerwehr am Mittwoch mit Einsätzen bis zum späten Abend.

Bottrop. Bisher halten sich die Wetter-Schäden in Bottrop in Grenzen. Doch ab Nachmittag kündigt der Wetterdienst schwere Gewitter und Starkregen an.

Das Stadtgebiet von Bottrop und Kirchhellen ist bisher (Stand: 12 Uhr) von Folgen durch die starken Regenfällen der vergangenen Stunden weitestgehend verschont geblieben. „Wir sind zurzeit nirgendwo im Einsatz“, das teilte die Feuerwehr auf Nachfrage mit.

Dennoch sind die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Das Regenradar haben sie ständig im Blick. Laut Deutschem Wetterdienst wird Starkregen, Unwetter und schweres Gewitter ab 13 Uhr erwartet. Die Bottroper Feuerwehr rechnet am Mittwoch mit zahlreichen Einsätzen bis in die späten Abendstunden.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop