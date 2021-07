Die Feuerwehr hat am Mittwoch neun Starkregeneinsätze abgearbeitet

Wetter Feuerwehr Bottrop meldet am Abend neun Starkregen-Einsätze

Bottrop. Hochwasseralarm in Kirchhellen: An der Gahlener Straße ist der Breilsbach über die Ufer getreten. Landwirte, Feuerwehr und THW halfen.

Nach den Regenfällen hat die Feuerwehr bis zum Abend neun Einsätze abgearbeitet. Dabei half das Technische Hilfswerk (THW).

So stürzten, vermutlich aufgrund des durchweichten Bodens, drei Bäume um und beschädigten dabei unter anderem einen Pkw. Die umgestürzten Bäume wurden durch die Feuerwehr zerkleinert. Des Weiteren wurden der Feuerwehr vollgelaufene Lichtschächte, Gewerbebetriebe und Keller gemeldet, welche im Einsatzverlauf ausgepumpt wurden.

Eine umfangreichere Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften der Feuerwehr an der Gahlener Straße in Kirchhellen. Dort trat der Breilsbach über die Ufer und das Wasser drohte in Stallanlagen und weitere Gebäude einzudringen. Hier unterstützten ortsansässige Landwirte und später das THW die Feuerwehr Bottrop mit leistungsstarken Pumpen.

Zu Personen- oder großen Sachschäden im Stadtgebiet Bottrop kam es aufgrund der Wetterlage bis zum Abend nicht. Eingesetzt waren das THW, Kräfte der Freiwilligen sowie der Berufsfeuerwehr Bottrop.

