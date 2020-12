Feuerwehr Bottrop löscht zwei Kaminbrände am Nikolaustag

Am späten Sonntagabend löschte die Feuerwehr Bottrop einen Kaminbrand in der Innenstadt (Symbolbild).

Bottrop. Die Feuerwehr Bottrop ist zu Kaminbränden im Fuhlenbrock und in der Innenstadt gerufen worden. Drehleiter kam zum Einsatz.

Zwei Kaminbrände hat die Bottroper Feuerwehr am Nikolaustag gelöscht. Die erste Einsatzstelle befand sich bereits am Morgen, gegen 8.45 Uhr, im Fuhlenbrock. Am späteren Sonntagabend, um 22.12 Uhr, rückten die Einsatzkräfte dann noch in die Innenstadt aus.

Übergabe an den Bezirksschornsteinfeger

In beiden Fällen wurde der Kamin mit der Drehleiter angeleitert und dann mit Schornsteinfegerwerkzeug gereinigt. An der ersten Einsatzstelle haben die Kräfte der Ortswehr Fuhlenbrock unterstützt, und im zweiten Einsatz halfen die Kräfte der Feuerwehr Altstadt. Beide Einsatzstellen wurden anschließend an den Bezirksschornsteinfeger übergeben.

