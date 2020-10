Feuerwehr Bottrop löscht Werkstattbrand an Batenbrockstraße

Bottrop. In einer Werkstatt ist ein Auto in Brand geraten. Gasflaschen standen in der Werkstatt. Mitarbeiter haben sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht

Zu einem Werkstattbrand an der Batenbrockstraße ist die Bottroper Feuerwehr am Dienstag gegen 17.20 Uhr ausgerückt. In einer Autowerkstatt war ein Wagen in Brand geraten.

Alle Mitarbeiter hatten den Bereich rechtzeitig verlassen können. Mit zwei Trupps unter Atemschutz nahm die Feuerwehr einen massiven Löschangriff vor. Mehrere Gasflaschen, die in der Werkstatt standen, wurden von den Einsatzkräften nach draußen befördert und dort gekühlt.

Werkstatt wurde durch den Brand massiv in Mitleidenschaft gezogen

Die Werkstatt wurde durch den Brand massiv in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 18.45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Sie war mit 15 Einsatzkräften der Feuerwache 1 und der Rettungswache 3 im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

