Feuerwehr Bottrop löscht in Seniorenheim und Werkstatt

Die Feuerwehr Bottrop hat am frühen Morgen einen Brand in einer Werkstatt Im Fuhlenbrock gelöscht.

Bottrop. Die Feuerwehr Bottrop hat am Samstagabend einen Kleinbrand in einem Seniorenheim gelöscht und Sonntagfrüh einen Brand in einer Werkstatt.

Die Feuerwehr Bottrop hat am Samstagabend einen Brand in einem Seniorenheim gelöscht und in der Nacht zum Sonntag einen Werkstatt. In beiden Fällen kamen keine Menschen zu Schaden.

Am Samstagabend lief um 18.40 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr die Brandmeldeanlage eines Seniorenheims an der Kirchhellener Straße ein. Zeitgleich meldeten die Mitarbeiter des Heimes der Feuerwehr telefonisch, dass es in einem Bewohnerzimmer zu einem Brand gekommen sei.

Bewohner waren schon in Sicherheit

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte eine Mitarbeiterin des Heimes den Bewohner des Zimmers und einen weiteren Bewohner bereits in Sicherheit gebracht und die Tür zum Brandraum geschlossen. Der Kleinbrand im Badezimmer konnte durch einen Löschtrupp schnell gelöscht werden. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit Hilfe eines Lüfters entraucht.

Nach der vorsorglichen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnten beide Bewohner unverletzt in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Fuhlenbrock im Einsatz.

Werkstattanbau stand in Flammen

Um 4 Uhr wurde der Leitstelle über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einer Halle an der Straße Im Fuhlenbrock gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzugs der Feuerwehr Bottrop stand der Werkstattanbau einer Schweißerfirma auf ca. 80 m² in Flammen.

Um eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile zu verhindern, wurde umgehend ein Löschangriff mit 3 Angriffsleitungen eingeleitet. Die Maßnahmen zeigten einen schnellen Erfolg. Im weiteren Einsatzverlauf mussten durch die eingesetzten Trupps mehrere Gasflaschen gekühlt und aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit gebracht werden. Im Anschluss wurden die Hallenbereiche mit Überdrucklüfter entraucht. Die Freiwillige Feuerwehr Fuhlenbrock stellte bis 8 Uhr eine Brandwache.

Die Feuerwehr Bottrop war mit 40 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Fuhlenbrock und Eigen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop