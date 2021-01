Feuerwehr Bottrop löscht brennendes Auto auf der A 31

Bottrop / Gladbeck Am Mittag des Neujahrstages wurde die Feuerwehr Bottrop zum Einsatz auf der Autobahn gerufen. Vor der Anschlussstelle Gladbeck brannte ein Pkw.

Die Bottroper Feuerwehr musste am Neujahrstag zu einem Einsatz auf der A 31 ausrücken. Kurz vor der Anschlussstelle Gladbeck brannte ein Pkw. Der Alarm war gegen 12.45 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Beim Eintreffen am Einsatzort brannte es im Motorraum des Wagens, so die Feuerwehr. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Auto stand glücklicherweise bereits auf der Standspur, so dass sich die Einschränkungen für die übrigen Verkehrsteilnehmer im Rahmen hielten. Während der Löscharbeiten habe man lediglich den rechten Fahrstreifen sperren müssen, berichtet die Feuerwehr.

Feuerwehr Bottrop war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort

Die Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen vor Ort, nach dem Ende der Löscharbeiten hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen.

