Einsatz Feuerwehr Bottrop löscht Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bottrop. Die Feuerwehr musste zu einem Kellerbrand in der Innenstadt ausrücken. Starke Rauchentwicklung sorgte für einen teils aufwendigen Einsatz.

Die Bottroper Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Kellerbrand in der Schützenstraße ausrücken. Um 10.32 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Vor Ort habe man dann festgestellt, dass es im Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses brannte, so Zugführer Sebastian Schirlo.

Weil auch Kunststoffmaterial in Brand geraten war, gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr habe sofort mit den Löscharbeiten begonnen, gleichzeitig aber auch die Bewohner aus dem Haus gebracht. Unter anderem musste eine gehbehinderte Bewohnerin aus einem Obergeschoss ins Freie geleitet werden.

Rauch ist an der Fassade entlang in die Wohnungen eingedrungen

Der Brand konnte vergleichsweise schnell gelöscht werden. Das Problem war jedoch, dass der Rauch sich aus den Kellerschächten an der Fassade hoch durch geöffnete Fenster in alle Wohnungen ausgebreitet hatte. Für die Feuerwehr bedeutete das, dass jede Wohnung auf Brandrauch kontrolliert werden musste.

Weil aber in den Vormittagsstunden nicht alle Bewohner zu Hause waren, musste die Feuerwehr teils die Wohnungstüren öffnen. In anderen Fällen öffneten die Einsatzkräfte über die Drehleiter auf Kipp stehende Fenster und kontrollierten auf diese Weise die Wohnungen. Nachdem das Haus und die Wohnungen ordentlich belüftet worden waren, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizei hat Kellerraum beschlagnahmt und ermittelt zur Brandursache

Die Polizei hat den Keller, in dem das Feuer ausgebrochen war, beschlagnahmt und ermittelt nun zur Brandursache. Gegen 12 Uhr konnte die Feuerwehr abrücken. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Altstadt im Einsatz. Zusätzlich waren auch Kräfte der Feuerwache in Kirchhellen alarmiert worden.

