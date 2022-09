Feuerwehr Bottrop lädt ein zur Nacht der Technik

Bottrop. Feuerwehr, dazu gehört mehr als nur Brände zu löschen. Bei der Nacht der Technik am Samstag zeigt die Bottroper Feuerwehr, was sie alles kann.

Die Bottroper Feuerwehr bietet einen besonderen Einblick in ihre Arbeit. Sie lädt im Rahmen ihres 100-jährigen Bestehens zur Nacht der Technik ein – am Samstag, 17. September von 20 Uhr bis Mitternacht.

In der Zeit zeigen die Einsatzkräfte, dass Feuerwehr mehr ist, als nur Brände zu löschen. An sieben verschiedenen Stationen zeigen sie, was sonst noch alles dazu gehört. So können die Besucherinnen und Besucher unter anderem erleben, mit welchen Mitteln Pkw und Lkw angehoben werden, wie Personen im Rauch gesucht werden oder wie Türen geöffnet werden, wenn sich hilflose Personen in einer Wohnung befinden.

Vorführungen starten immer zur halben Stunde

Die Vorführungen an den Stationen starten zu jeder halben Stunde und dauern ca. 20 Minuten, so dass anschließend ausreichend Zeit besteht, sich eine neue Station auszusuchen oder sich am Grillstand eine kleine Stärkung zu gönnen, heißt es in der Einladung. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Ab 20 Uhr beginnen die Vorführungen.

Zudem können Interessierte an einem Fragen und Antwort-Stand ihre Fragen zur Feuerwehr loswerden. Dieses Angebot gilt besonders für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für den neuen Grundlehrgang im Jahr 2022. Die Feuerwehr sucht Nachwuchskräfte, die werden im Lehrgang zu Brandmeistern ausgebildet und arbeiten schließlich für die Berufsfeuerwehr. Bewerbungsschluss für den Grundlehrgang ist am 30. September.

Feuerwehr Bottrop informiert auch über das Berufsbild Feuerwehrmann

Wer Interesse hat, kann sich bei der Nacht der Technik ausführlich informieren lassen – beispielsweise auch über die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Feuerwehrmann zu werden. Auch Interessentinnen und Interessenten für die Freiwillige Feuerwehr können sich hier über die Möglichkeit der Mitarbeit informieren.

