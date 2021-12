Feuerwehr Bottrop: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Bottrop. Nachbarn hören den Rauchmelder-Alarm in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und rufen die Feuerwehr. Schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Der Alarm eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus an der Osterfelder Straße in Bottrop hat Nachbarn aufgeschreckt. Sie riefen per 112 die Feuerwehr. Die fand angebranntes Essen auf dem Herd.

Gegen 14 Uhr am Dienstag ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Zwar hatte in der betroffenen Wohnung niemand auf das Klingeln und Klopfen der Nachbarn reagiert, dennoch konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in den Räumlichkeiten aufhielten.

Feuerwehr Bottrop kann schnell Entwarnung geben

Da sich mittlerweile auch Brandgeruch bemerkbar machte, entschlossen sich die Einsatzkräfte, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Zuvor setzten die Feuerwehrleute noch einen sogenannten „mobilen Rauchverschluss“. Dieser wird eingesetzt, um Rettungswege rauchfrei zu halten sowie Brandschäden zu minimieren.

In der Wohnung konnten die Einsatzkräfte dann schnell Entwarnung geben: Es befanden sich keine Personen in den Räumen. Dafür aber angebranntes Essen auf dem Herd.

Die Einrichtung der Wohnung blieb unbeschädigt. Dass keine großen Schäden entstanden sind, ist dem frühzeitigen Alarm des Rauchmelders und den aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, betont die Feuerwehr Bottrop.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop