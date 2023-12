Fetisch Fetisch-Fete in der Eloria in Bottrop: Die nächsten Termine

Bottrop. Puppy & Friends NRW e. V. lädt wieder zur Fetisch-Party „Gear’n’Dance“ in die Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop ein. Das erwartet die Besucher.

Bottrop entwickelt sich in NRW immer mehr zur Hochburg für Fetischpartys. In der Eloria Bar und Lounge an der Knappenstraße wird am Samstag, 6. Januar, gefeiert. Doch wer auf den Ticketshop klickt, wird enttäuscht.

„Ausverkauf“ ist da zu lesen. Auf WAZ-Nachfrage reagiert der Veranstalter, Puppy & Friends NRW e.V., bislang nicht. Laut deren Instagramseite erfolgte am 26. November ein Vorverkauf.

„Eine Abendkasse wird nicht angeboten“, schreiben die Veranstalter. Hoffnung auf ein Ticket besteht dennoch weiterhin. „Unsere Resterampe ist am 30. Dezember geplant, bei der wie gewohnt Rückläufer und Stornos angeboten werden“, heißt es weiter.

„Gear’n’Dance“: Weitere Termine für 2024 sind geplant

Unterdessen sind auf der Internetseite https://gearndance.puppy.nrw weitere Partydaten terminiert. Genannt werden (jeweils Samstag): 13. April, 6. Juli und 12. Oktober. Beginn immer um 21 Uhr, der Eintritt kostet 16 Euro.

Der Vorverkauf dafür ist noch nicht gestartet. Gefeiert wird nach dem Motto „Gear’n’Dance“. Das „Dance“ steht für den Tanz, „Gear“ für die Verkleidung.

Der Dresscode der Party-Nacht wäre: „Sei so, wie Du Dich wohl fühlst.“ Jogger, Sneaker oder Anzug mit Krawatte sind ebenso möglich wie Latex, Gasmaske und klassisches Leder. „Unabhängig von Geschlecht, Sexualität und Identität ist die große Fetischparty Gear’n’Dance ein Schmelztiegel des Fetischlebens. Fetisch ist facettenreich und soll genau so gelebt werden“, so die Veranstalter. Aber eines muss beachtet werden: „Untenrum vorne muss alles bedeckt sein.“

Wie die WAZ einst berichtete, kommen zu einer dieser „Gear’n’Dance“-Party im Eloria bis zu 650 Gäste aus Deutschland und ganz Europa.

