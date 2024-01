Veranstaltungen Festivals, Stadtfest und Märkte in Bottrop: Was 2024 ansteht

Bottrop In Bottrop und in Kirchhellen ist in diesem Jahr wieder jede Menge los. Hier ein Überblick, welche Veranstaltungen, wann und wo stattfinden.

Dieses Jahr erwartet Bottrop wieder viele Festivals und Veranstaltungen. Über das ganze Jahr verteilt gibt es sowohl in der Innenstadt als auch andernorts diverse Musikveranstaltungen und Märkte. Dabei dürften sowohl Party- und Festivalgänger, als auch Familien auf ihre Kosten kommen.

Den Startschuss setzen in diesem Jahr die Karnevalswochen. Nach bisherigen Planungen soll am Donnerstag, 8. Februar, die Karnevalskirmes stattfinden. Sollte es keine Änderungen geben, können Besucher wie gewohnt die Fahrgeschäfte, Schießbuden und Essensstände von Donnerstag bis Rosenmontag, 12. Februar, besuchen.

Wegen der A42-Sperrung und einem befürchteten Anstieg des Verkehrs muss die Osterfelder Straße als Rettungsgasse genutzt werden. Deshalb nimmt der Rosenmontagszug teilweise eine veränderte Route. Der neue Standort der Kirmes ist noch nicht abschließend bestimmt. Einzig der Berliner Platz steht als Standort einiger Fahrgeschäfte fest.

Am Samstag, 25. Mai, folgt zunächst das „Mallorca Open Air 2024“ auf dem Gelände Schulte Kellinghaus (Ekampsweg 1) in Kirchhellen. Zum vierten Mal treten Ballermann-Größen und DJs auf. Darunter Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel. Ein vollständiges Line-up, also eine Liste aller auftretenden Künstler, wird noch erwartet.

Im Sommer dürfen sich alle Punks wieder auf einen Leckerbissen freuen. Denn vom 5. bis 7. Juli hält das Ruhrpott Rodeo wieder Einzug am Flugplatz Schwarze Heide. Auf ihr hochkarätiges Line-up sind die Veranstalter wie jedes Jahr besonders stolz.

Das Punkfestival „Ruhrpott Rodeo“ findet vom 5. bis 7. Juli statt. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Es ist ein Mix aus alten Bekannten und neuen Gesichtern. Zu Bad Religion, Suicidal Tendencies, Millencolin & Toy Dolls müssen wir wohl nicht viel sagen“, so die Veranstalter auf ihrer Internetseite. Ein weiteres Highlight sei die kanadische Punkrockband Sum 41, die nach der Ankündigung zur Auflösung der Band in Bottrop eines ihrer letzten Konzerte geben werde.

Johann-Breuker-Platz: Street Food & Music Festival in Kirchhellen

Vom 16. bis 18. August findet das „Street Food & Music Festival“ in Kirchhellen auf dem Johann-Breuker-Platz statt. Mit seinen rund 20 Foodtrucks touren die Veranstalter durch die Innenstädte des Ruhrgebiets und bieten ihren Besuchern kulinarische Vielfalt aus weiten Teilen der Welt.

„Die Street Food & Music Festivals bieten den Besuchern eine vielfältige kulinarische Reise durch unterschiedliche Kulturen. Bei den Veranstaltungen verschmilzt stimmungsvolle Live-Musik mit der authentischen Atmosphäre von Streetfood. Bei einigen Festivals begleitet von einem familienfreundlichen Rahmenprogramm und einzigartigen kulinarischen Kreationen entsteht ein unvergessliches Festivalerlebnis“, so die Konzeptbeschreibung der Veranstalter. Die Idee bestehe darin, durch die eigene Präsenz Innenstädte zu beleben. Auch auf Plastik verzichte das Festival so weit möglich, und bietet deshalb ausschließlich recyclebares Besteck an.

Im Stenkhoffbad in Bottrop steigt wieder die Beach-Sommerparty

Am 24. August geht es dann in Bottrop weiter. Das Stenkhoffbad lädt zur jährlichen Sommer-Beachparty ein. Bereits seit fünfzehn Jahren zieht es Schlagerfreunde aus Bottrop und Umgebung in das Freibad mit seinem weitläufigen Festivalgelände. Zum Line-up gehören unter anderem Mickie Krause, Isi Glück und Oli P.. „Auch in 2024 versprechen wir ein absolutes hochkarätiges Line-up und erwarten mit über 5000 Gästen erneut ein ausverkauftes Haus“, so die Veranstalter.

Das Stadtfest „Bottrop Original“ findet vom 24. bis 26. Mai statt. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Auch in der Innenstadt wird wieder einiges los sein. Höhepunkte werden der Pferdemarkt (28. April), das Stadtfest „Bottrop Original“ (24. bis 26. Mai) und der Michaelismarkt (29. September) sein. Detaillierte Programme stehen noch aus.

Auch der Feierabendmarkt kehrt am 28. März aus der Winterpause zurück und begleitet Bottrop jeden zweiten Donnerstag durch den Sommer bis Ende September.

