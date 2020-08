Festival Orgel-Plus: Vorverkauf unter Corona-Maßgaben

Die Orgel der Kathedrale in 's-Hertogenbosch steht im Mittelplunkt der Exkursion im Rahmen des kommenden Festivals Orgel Plus.

Bottrop. Der Vorverkauf für die 33. Auflage des Festivals Orgel Plus in Bottrop beginnt. Auch hier müssen die Veranstalter die Corona-Vorgaben erfüllen.

Mit Verspätung startet am 3. September der Vorverkauf für das 33. Festival Orgel Plus in Bottrop. Auch diese Veranstaltungsreihe kann – nach heutigem Vorbereitungsstand – nur unter besonderen Bedingungen stattfinden, heißt es in der entsprechenden Ankündigung. Deshalb werden für alle Veranstaltungen zunächst nur jeweils etwa 50 Karten verkauft, damit die Abstandsregelungen entsprechend der für Gottesdienst in den beteiligten Kirchen eingehalten werden können.

Beim Betreten der Kirchen besteht dann auch Maskenpflicht. An den Sitzplätzen können die Masken abgenommen werden. Für die Teilnahme an den Festivalgottesdiensten ist eine Anmeldung bei den Kirchengemeinden erforderlich.

Exkursion führt die Bottroper in die größte katholische Kirche der Niederlande

Bei der Orgelfahrt in die niederländische Stadt ‘s-Hertogenbosch wird die Teilnehmerzahl zunächst auch begrenzt. Da die Kathedrale in ‘s-Hertogenbosch, der Hauptstadt der niederländischen Provinz Nord-Brabant, die größte Katholische Kirche der Niederlande ist, können dort auch unter Corona-Bedingungen 300 Gäste Platz finden, wovon sich die Leiter der Orgelfahrt Gehard Kemena und Gerd-Heinz Stevens am vergangenen Wochenende bei einer Ortsbesichtigung überzeugen konnten.

Festivalleiter Stevens freut sich trotz der ungünstigen Voraussetzungen auf schöne Konzerte unter anderem mit den Dresdner Bach-Solisten, dem Pindakaas Saxophon-Quartett, dem Orgelduo con fuoco der Brüder Pascal und Markus Kaufmann und den Preisträgerinnen der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg.

Karten sind dieses Mal nur an der Theaterkasse in der Blumenstraße 12-13 (Tel. 02041/70-3308) erhältlich. Dabei werden auch die Personendaten aufgenommen.