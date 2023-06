Ferien Ferienwohnungen in Bottrop: Wer in der Stadt Urlaub macht

Bottrop. Viele Bottroper fahren in den Sommerferien weg, aber es kommen auch Touristen nach Bottrop: Das sind die Angebote für Urlauber in der Stadt.

Während die meisten Bottroper über den Sommer die Stadt und das Ruhrgebiet verlassen, um anderswo den Urlaub zu verbringen, werden in Bottrop ebenfalls Ferienwohnungen und -appartements angeboten. Durch ihre zentrale Lage im Ruhrgebiet ist die Stadt für Touristen interessant, die sich länger in der Region aufhalten wollen.

Darüber hinaus gibt es in Bottrop durchaus Besuchermagnete, die einen längeren Aufenthalt in der Stadt attraktiv machen. Hinzukommen viele Gäste aus der gesamten Republik, die monatelang bleiben, da sie beruflich oder geschäftlich in der Region eingebunden sind. Die Qualität und Ausstattung der Ferienwohnungen erstreckt sich dank der vielfältigen Kundschaft über ein weites Spektrum.

Urlaub in Bottrop: Nur rund ein Dutzend Angebote auf booking.com

Mit über einem Dutzend Angebote für Ferienwohnungen in Bottrop auf „booking.com“, einem Portal mit dem Schwerpunkt auf Hotels und größeren Ferienanlagen, ist die Auswahl eher übersichtlich. Größere Firmen oder Anbieter, die ganze Appartementhäuser wie in Urlaubsorten besitzen und diese hauptberuflich vermieten, gibt es nicht.

Das große Angebot an Ferienunterkünften wird in Bottrop von vielen Privatpersonen mit oft nur einem oder zwei Objekten gestellt. Die meisten dieser Anbieter bewerben ihre Häuser, Wohnungen oder manchmal auch Gästezimmern in der eigenen Wohnung über das Portal „Airbnb“. Ähnlich der Nutzung eines sozialen Netzwerks nehmen Mieter und Vermieter über eigene Profile Kontakt auf.

Da es sich bei den Wohnungen meist um Privatbesitz handelt, sind Feuerschutz- und Sicherheitsstandards nicht unbedingt auf Hotelniveau. Dies verschafft Privatanbietern einen Vorteil gegenüber den klassischen Hotels.

Bottrop: „Die Lage ist der entscheidende Buchungsgrund“

Die „Ferienwohnung im Kohlepott“ vermietet das Ehepaar Schmidt seit fünf Jahren an Stammgäste und online über die eigene Webseite. Mit 90 Euro pro Nacht für zwei Personen ab einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten liegt das Appartement preislich im Bottroper Durchschnitt. Für das Geld bietet Familie Schmidt seinen Gästen „ein in 2017 komplett renoviertes Reihenendhaus“, wie sie auf ihrer Webseite schreiben. Die Resonanz der Gäste ist mit 4,9 von fünf möglichen Sternen laut Google positiv.

„Wir legen Wert auf eine gehobene Ausstattung und ein angenehmes Wohnerlebnis. Viele unserer Gäste reisen aus privaten Gründen oder für einen Kurzurlaub an. Die Größe des Hauses bietet mit vier Betten in zwei Schlafzimmern einem Familien Urlaub durchaus Platz“, so Ines Schmidt. Die meisten Gäste würden nicht direkt Bottrop, sondern das Ruhrgebiet als solches besuchen, weshalb Appartements zuerst mit der Lage und der Anbindung beworben werden.

Großteil der Bottroper Gäste kommt aus Deutschland

Ines Schmidt kennt die Reisegründe vieler Gäste: „Wir haben ein gemischtes Publikum, wobei der Großteil aus Deutschland kommt. Ausländische Gäste kommen häufig aus den Nachbarstaaten, also den Niederlanden und Belgien. Viele besuchen Verwandte und Partner, die in Bottrop, Essen oder Oberhausen leben.“ Sogar eine Neuseeländerin, die ihren Lebensgefährten in Bottrop besuchte, war in der „Ferienwohnung im Kohlepott“ zu Gast.

Abseits von Familienbesuchen ziehe die Industrie- und Bergwerkästhetik mit den damit verbundenen Kulturangeboten und Parks Besucher an. „Das Ruhrgebiet ist gut geeignet für Ausflüge und Radtouren. Wir haben ein Netz an Fahrradwegen und Kulturpfaden, die die umliegenden Städte und Bottrop verbinden. Deshalb haben wir oft Radsportler zu Gast“, so Schmidt.

Die stadteigenen Attraktionen mit den Flaggschiffen, wie dem Movie Park Germany oder dem Alpincenter Bottrop, stehen durchaus auf den Listen der Gäste. „Menschen, die nur übers Wochenende bleiben, um den Tag in Bottrop zu verbringen, nehmen sich dann ein Hotel, da sie die Wohnung und den Platz nicht brauchen“, so Ines Schmidt.

„Monteure kommen wegen der Großprojekte nach Bottrop“

Brigitte Smit vermietet ebenfalls zwei Ferienwohnungen in Bottrop. Ihre Klientel bleibt oft mehrere Monate bei der Rentnerin im Fuhlenbrock. Es handle sich um Monteure, Ingenieure oder andere Handwerker, die wegen eines Auftrags hiesiger Firmen oder der Arbeit auf Großbaustellen in der Umgebung nach Bottrop kommen. „Im Moment habe ich einen Gast, der schon einige Monate in Bottrop arbeitet. Wenn er die gesamte Buchungsdauer hierbleibt, ist er fast ein Jahr da. Für so einen Zeitraum ist ein Hotelzimmer nicht geeignet. Allein die Möglichkeit sich selber etwas zu kochen, macht für viele den Unterscheid, auch finanziell“, so Smit.

Online werden die Appartements für circa 45 Euro pro Nacht angeboten, wobei für längere Aufenthalte auch ein Sonderpreis vereinbart werden kann. In Bottrop gebe es viele Firmen, die regelmäßig auf Personal oder Spezialisten von außerhalb zurückgreifen. Auch hier kommt Bottrop der Standort und die Anbindung zu Gute.

