Ferienjobs in Bottrop: Hier gibt es noch freie Stellen

Das Café Extrablatt in Bottrop von oben: In der Gastronomie sind viele Stellen frei.

Bottrop. In Bottrop haben Schüler viele Möglichkeiten, in den Ferien zu jobben. Doch viele Betriebe suchen auch längerfristig nach jungem Personal.

Die Sommerferien haben angefangen und Bottroper Schüler genießen ihre lang ersehnte freie Zeit. Doch nicht jeder möchte seine Ferien nur im Freibad oder Park verbringen, sondern die sechs Wochen nutzen, um sich etwas Geld dazu zuverdienen. Kein Wunder also, dass auch in Bottrop die Jagd um die besten Ferienjobs längst begonnen hat.

Ob Kindern von Bekannten Nachhilfe geben, Babysitten oder den Rasen der Nachbarn mähen: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Schüler sich ein paar Euro dazu verdienen können. Manchmal hilft auch schon der altbekannte Aushang am schwarzen Brett weiter und die eigene kleine Dienstleistung wird dankend von anderen Bottropern angenommen.

Aber auch immer mehr Gastronomie Betriebe setzen auf junge, dynamische Aushilfskräfte. Vor allem in den warmen Monaten suchen sie Schüler und Studenten, die im Service arbeiten. Perfekte Voraussetzungen also für Schüler auf der Suche nach einem Ferienjob.

„Junge Leute bereichern uns“: Auch Restaurantketten setzen auf Schüler und Studenten

„Wir suchen immer neue junge Leute“, bestätigt auch Lisa Kraska, die im Bottroper Café Extrablatt arbeitet. Denn auch hier sei man mittlerweile auf die Hilfe von Studenten und Schülern angewiesen. Doch ausschließlich für die sechswöchigen Schulferien suche die Filiale am Pferdemarkt keine Aushilfen. „Es macht nicht viel Sinn, jemanden nur für die Ferien einzustellen. Da lohnt sich der Aufwand des Einarbeitens nicht, wenn er nach ein paar Wochen schon wieder geht“, sagt sie.

Die meisten der jungen Servicekräfte würden für längere Zeit bleiben und während der Schule oder dem Studium in dem Bottroper Restaurant arbeiten. „Junge Leute bereichern uns sehr. Die offene Art kommt auch bei den Gästen gut an“, erklärt Lisa Kraska weiter. Da das Bottroper Restaurant mit jungen Servicekräften gute Erfahrungen macht, besteht mittlerweile mehr als die Hälfte des Servicepersonals aus Schülern oder Studenten. Dennoch sucht das Café Extrablatt auch in diesem Sommer noch nach jungen Arbeitskräften.

Interesse der Jugend groß: In diesem Jahr weniger Probleme, Personal zu finden

Und auch anderen Gastronomie-Betrieben der Stadt geht es ähnlich. Denn junges Personal ist meist flexibel und körperlich fit, so dass insbesondere die Gastronomie Branche für Ferienjobs geeignet ist. „Die meisten meines Personals sind Schüler“, erzählt auch Antonio Amaral. Er betreibt die Gelateria de Marco in der Innenstadt von Bottrop und ist auf Ferienjobber und junge Mitarbeiter angewiesen. „Die 16- und 17-Jährigen sind super. Die jungen Leute haben schnell gelernt und sind alle nett und freundlich“, sagt er. „Viele Jugendliche suchen dieses Jahr nach einem Minijob“, weiß Amaral.

Von diesem hohen Interesse an Jobs in seiner Eisdiele sei er sehr überrascht gewesen. „Sonst war es immer schwierig, Personal zu finden, aber dieses Jahr hatte ich schon früh viele Bewerber“, berichtet er. Auch bei ihm in der Eisdiele biete er keine expliziten Ferienjobs an, sondern setzt auf junge Leute, die bis zur Winterpause Ende September in der Bottroper Eisdiele aushelfen. In dieser Saison hat Antonio Amaral jedoch bereits genug junges Personal gefunden und bietet keine weiteren Sommerjobs für Schüler an.

Jobbörsen im Internet bieten guten Überblick über die offenen Stellen

Abgesehen von der Bottroper Gastronomie haben Schüler und Studenten in den Ferien auch in anderen Branchen gute Chancen auf einen Aushilfsjob. Denn auch Einzelhandelsketten wie beispielsweise Tedi oder New Yorker suchen noch nach Aushilfskräften für die Bottroper Innenstadt. Verschiedene Jobbörsen informieren online über offene Stellen für junge Leute auf der Suche nach einem Ferienjob.

Und auch ausgefallenere Jobs wie Zeitungszusteller oder private Hilfen für die Gartenpflege werden auf diesen Plattformen ausgeschrieben. Wer also für diesen Sommer noch nach einem Job in Bottrop sucht, der wird dort mit Sicherheit fündig.

