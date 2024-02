Ferienfreizeit Kirchhellen: Kinder entdecken das Mittelalter

Bottrop-Kirchhellen Die Stadt organisiert zwei Wochen lang Workshops auf dem Josef-Terwellen-Platz. Die Freizeit ist der Ersatz für den Kinderferienzirkus.

Das Spielmobilteam und das städtische Kulturamt sowie die Mitarbeiter der „Aufsuchenden JugendArbeit“ organisieren die Ferienfreizeit „Es war einmal in (Kirch)Hellen... - Kinder entdecken das Mittelalter“. Sie findet statt in der Zeit vom Montag, 25. März, bis zum Samstag 6. April, auf dem Josef-Terwellen-Platz in Kirchhellen.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Die Ferienfreizeit ist das Ersatzangebot für den traditionellen Finderferienzirkus auf dem Festplatz in Kirchhellen mit der Zirkusfamilie Casselly, die in diesen Osterferien mit ihrem Angebot einmal aussetzen. In den Sommerferien vom 8. bis 26. Juli wird der Kinderferienzirkus, wie gewohnt, auf dem Festplatz an der Bogenstraße durchgeführt. Die Anmeldungen dafür haben schon stattgefunden.

Bottroper Kinder haben täglich die Wahl bei den Workshops

Bei der Mittelalter-Ferienfreizeit gibt es Workshops wie den Mittelaltertanz, die Schneiderei, Schmuckwerkstatt, Holzwerkstatt, Töpferei und vieles mehr. Täglich können die Kinder wählen, welchen Workshop sie besuchen möchten. Gemeinsam werden die Kinder erleben, wie das Leben im Mittelalter war. Der Abschluss der Woche ist der Jahrmarkt, auf dem die Kinder ihren Familien und Freunden präsentieren, was sie erlebt haben. Die Jahrmärkte finden jeweils samstags, 30. März und 6. April, zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Josef-Terwellen-Platz statt.

Die Anmeldung für die Ferienfreizeit ist am Samstag, 17. Februar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr möglich. Ein Anmeldelink wird am Anmeldetag unter www.bottrop.de/osterferien-in-kirchhellen freigeschaltet. Teilnehmen können ausschließlich Bottroper Kinder. Die Kosten für die Teilnahme sind einkommensabhängig und müssen durch einen Einkommensnachweis belegt werden. Eltern können ihre Kinder für jeweils eine Woche anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop