Ferienangebote in Bottrop: Hier sind noch Plätze frei

Bottrop. Kinder und Jugendliche können an zahlreichen Ferienangeboten in Bottrop teilnehmen. Hier sind noch Plätze frei – gegen eine geringe Gebühr.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bottrop hat für die Sommerferien ein vielfältiges Programm an Ferien-Workshops für junge Menschen organisiert. Hier sind noch Plätze frei:

Am Donnerstag, 13. Juli, haben alle Elf- bis 17-Jährigen von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, im Billardleistungszentrum des BC Weywiesen 24/09 an einem Billard-Workshop teilzunehmen. Erfahrene Vereinstrainer werden den TeilnehmerInnen die Grundlagen und Techniken des Billardspiels zeigen und ein kleines Turnier veranstalten. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.

Für alle Badmintonspielerinnen und -spieler bietet sich die Gelegenheit, diese Sportart in den Sommerferien gleich dreimal auszuprobieren. Am Donnerstag, 20. Juli, können Elf- bis 17-Jährige von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle an der Loewenfeldstraße in Kirchhellen Badminton spielen. Weitere Workshops finden am Mittwoch, 26. Juli, und Mittwoch, 2. August, jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle an der Berufsschule statt. Alle drei Workshops werden von einem Trainer der Bottroper Badminton-Gemeinschaft geleitet. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Workshop einen Euro.

Angebote für Kinder und Jugendliche in Bottrop

Des Weiteren findet am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 13 Uhr am Bootshaus der Rudergemeinschaft Bottrop am Rhein-Herne-Kanal ein spannender Schnupperkurs im Rudern für Elf- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche statt. Unter der professionellen Anleitung von Vereinstrainern können die Teilnehmer erste Erfahrungen im Ruderboot sammeln. Eine Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gutes Schwimmniveau und das Seepferdchen-Schwimmabzeichen. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.

Alle Ferienangebote sind speziell für Anfänger geeignet und bieten die Gelegenheit, neue Interessen zu entdecken. Anmeldungen können bei Nina Heithausen (02041 703654, junge.angebote@bottrop.de) eingereicht werden.

