Feldhausener „Strohwitwer“ geben 120 Fastenessen aus

Mahlzeit: Seit 2018 haben in Feldhausen die „Strohwitwer“ die Tradition des Fastenessens übernommen. Michael Platzköster (links) und Eberhard Uhlenküken richten an.

Bottrop-Kirchhellen. Zweimal im Jahr übernimmt der Club „Kochen für Strohwitwer“ die Küche im Feldhausener Pfarrheim. Gekocht wird auch für den guten Zweck.

Draußen ist es ungemütlich, drinnen wird geschlemmt, was das Zeug hält: Zum nun vierten Mal veranstalten die „Strohwitwer“ des Kochclub Feldhausen ihr jährliches Fastenessen. Dabei kann das Essen abgeholt oder vor Ort im Pfarrheim Feldhausen verspeist werden. Heringstopf mit Salzkartoffeln lockt viele Besucher an.

Bereits seit dem Vortrag schnippeln Eberhard Uhlenküken und sein Team, was das Zeug hält. Immerhin wollen 120 Besucher versorgt werden. Auf den Tisch kommt Sylter Heringstopf mit Salzkartoffeln und Speckstippe. Durch die Coronapandemie musste das Fastenessen zweimal ausfallen.

Seit diesem Jahr findet das Essen in zwei Gruppen statt: Die erste Rutsche kommt um 12 Uhr, die andere um 13.15 Uhr. So hat jeder genug Zeit, mit den anderen zu plaudern und das Essen zu genießen. Um kurz nach 12 Uhr ist das Pfarrheim schon gut gefüllt: „Viele haben ihr Essen schon abgeholt, wir sind aber für alles offen und jeder ist herzlich willkommen. Gestern haben wir stundenlang geschält und geschnitten. Trotzdem machen wir es immer wieder gerne“, sagt Eberhard Uhlenküken.

Seit mehr als 40 Jahren trifft sich der Club „Kochen für Strohwitwer“ (KfS), sechsmal im Jahr, um gemeinsam mit einer Köchin zu kochen. „Wir dachten uns: Das ist echt lecker, und haben es dann einfach selbst gemacht. Mittlerweile schicken wir uns auch immer neue Rezepte zu und probieren diese dann auch aus“, so Uhlenküken. 2018 haben die Strohwitwer die Tradition des Fasten- und des Grünkohlessens von der KAB übernommen.

Der Nachtisch rollt: Wolfgang Otte bringt Pfirsich-Sahne-Quark an den Tisch. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Alle Zutaten für das Fastenessen sind gespendet und gesponsort von Edeka Gerdes. Dies sei nicht selbstverständlich: „Ohne die Spenden würden wir das gar nicht alles auf die Reihe bekommen, deswegen sind wir sehr dankbar. Wenn wir unsere Großbestellung aufgeben, dann bekommen wir sofort eine Zusage. Schließlich sei es eine Tradition, die gerne unterstützt wird“, fügt er stolz hinzu.

Die Kartoffeln sind vom Bauern aus Feldhausen. Im Pfarrheim hilft eine Hand der anderen, niemand muss um Hilfe bitten, denn alle packen mit an. Und: Es läuft gut. So gut, dass es in der Vergangenheit schon lange Schlangen gab und die Besucher angefragt haben, wann es denn wieder losgehen würde.

Kirchhellen: Stammkunden besuchen seit Jahren das Fastenessen

Apropos Besucher: Wer beim Essen nicht spricht, dem schmeckt es. Dieses Sprichwort trifft zu – und einen Nachschlag gibt es auch noch. „So toll gekocht“ oder „Ist das lecker und alle sind so freundlich“ sagen die Besucher und Besucherinnen. Viele der Gäste sind Stammkunden, die jedes Jahr wieder kommen.

Dieses Jahr ging der Kartenverkauf allerdings zögerlich über die Bühne. Das verunsicherte die Köche zunächst, schließlich wird eine Menge Zutaten zubereitet. Doch die Nervosität ist unbegründet: Alle Karten wurden verkauft und diejenigen, die den Preis von 6,50 Euro bezahlt haben, kommen auch. Meist bliebe nicht mal ein Rest für die fleißigen Köche übrig.

Einnahmen werden gespendet

Der Erlös wird wieder sozialen Zwecken gespendet. Vor kurzem hat der Kochclub sich an der Pflanzaktion an der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt beteiligt und einen Baum gepflanzt. Alle Helfer sind ehrenamtlich dabei und ein eingespieltes Team, damit niemand hungrig nach Hause geht. Neben Senioren kommen sogar ganze Familien, um gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre zu essen. Die nächste Veranstaltung ist auch schon in trockenen Tüchern: Am ersten Sonntag im November findet das Grünkohlessen statt.

Die „Zwei-Rutschen-Taktik“, aus der Not der Corona-Distanz geboren, bewährt sich: Alle können entspannt essen. „Trotzdem bin ich glücklich, wenn wir später alle wieder zuhause sind. Schließlich ist das alles hier Handarbeit. Eigentlich hatten wir vor, Pellkartoffeln zu machen, aber dann müsste jeder einzeln pellen. Das würden wir nicht gebacken kriegen.“, scherzt Eberhard Uhlenküken. Was der „KfC“-Kochclub aber gebacken bekommt, sind zufriedene Gäste, die schon seit Jahren immer wieder gerne kommen.

