Feierabendmarkt und Co.: Darauf können sich Bottroper freuen

Bottrop. Der Feierabendmarkt steht in den Startlöchern, weitere Veranstaltungen wie Stadtfest und Pferdemarkt sind in der Planung. Eine Übersicht.

Die Corona-Einschränkungen werden langsam zurück genommen, der Frühling – zumindest meteorologisch – hat begonnen und der Sonnenschein der letzten Tage weckt bei vielen Menschen die Lust, sich draußen aufzuhalten. Geht es nach Veranstaltern und Kulturamt wird es in diesem Jahr dazu einige Möglichkeiten geben. Denn Veranstaltungen wie Feierabendmarkt, Stadtfest oder auch Pferdemarkt – um nur drei Beispiele zu nennen – sind in der Planung. Eine Übersicht:

31. März: erster Feierabendmarkt auf dem Ernst-Wilczok-Platz

auf dem Ernst-Wilczok-Platz 8. Mai: Pferdemarkt und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt 10. bis 12. Juni: Stadtfest und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt 25. Juni: Extraschicht an der Eloria Erlebnisfabrik an Prosper II an der Knappenstraße

an der Eloria Erlebnisfabrik an Prosper II an der Knappenstraße 24. und 25. September: Michaelismarkt und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt 10. und 11. Dezember: Nikolausmarkt am Kulturzentrum und verkaufsoffener Sonntag

Feierabendmarkt

Den Auftakt macht der Feierabendmarkt. Am Donnerstag, 31. März soll der erste Markt in diesem Jahr steigen. „Wir hoffen, dass wir dann an die Erfolge von 2019 anknüpfen können“, sagt Veranstalter Stephan Kückelmann mit Blick auf die lange Corona-Zwangspause seither. Er und Mit-Veranstalter Tobias Lindemann setzen auf das bewährte Konzept. Mit dabei sein werden altbekannte Händler wie etwa Scharun, aber auch neue. So wolle sich Bellas Gourmetbistro auch am Feierabendmarkt beteiligen, verrät Kückelmann. Allerdings sei man noch mitten in der Akquise von Händlern, warte noch auf letzte Zusagen. Die Rückmeldungen, dass der Markt starten kann, seien vielversprechend, allerdings könne noch niemand sagen ob und wenn welche Corona-Auflagen erfüllt werden müssten. Die aktuelle Coronaverordnung in NRW läuft bis zum 19. März, was danach kommt, bleibt abzuwarten. Er wisse daher nicht, ob womöglich wie auf dem Weihnachtsmarkt stichprobenartige Kontrollen nötig seien, sagt Kückelmann.

Auch in Kirchhellen wird wieder gefeiert. Hier geht’s zur Übersicht von Festen und Veranstaltungen

Pferdemarkt

Der letzte Pferdemarkt fand im Jahr 2019 statt, danach musste die Veranstaltung jedes Jahr wegen Corona abgesagt werden. In diesem Jahr plant das Kulturamt wieder einen Pferdemarkt, am Sonntag, 8. Mai. Derzeit plane man ohne irgendwelche Auflagen und Einschränkungen, sagt Manfred Schmidt, beim Kulturamt verantwortlich für die Veranstaltungen. Entsprechend hoffen die Veranstalter auf das klassische Programm. Es seien Vorführungen geplant, auch der traditionelle Pferdetrödel und das Ponyreiten sollen stattfinden. Aktuell arbeite man daran, auch Kutschfahrten anbieten zu können, sagt Schmidt. Zusätzlich sollen an dem Sonntag die Geschäfte öffnen. Dem aber muss der Stadtrat noch zustimmen.

Stadtfest

Vom 10. bis 12. Juni findet in Bottrop das Stadtfest statt. Die Veranstalter planen diese Jahr mit zwei Bühnen. Eine davon wird am Pferdemarkt stehen und wie immer vom Kulturamt bespielt werden. Da liefen derzeit auch Gespräche und die Musikschule biete eine unglaubliche Vielfalt, auf die man sich jedes Mal freue, sagt Holger Czeranski. Die Hauptbühne soll wie immer auf dem Kirchplatz stehen. Der Berliner Platz wird den Kindern gehören. Dort sei der Sparkassen-Kids-Planet geplant, außerdem wird das Spielmobil dort aufschlagen. „Gemeinsam mit dem Marketing-Verein planen wir dann an dem Sonntag den Oldtimer-Tag am Rathaus“, sagt Czeranski. Eine weitere Idee, die man verfolge: „Wir schauen, ob wir es schaffen, Stadtrundfahrten anzubieten.“ Zusätzlich beteilige sich auch die Feuerwehr im Rahmen der Feiern zu ihrem 100-jährigen Bestehen. Allerdings haben die Veranstalter in der Vorbereitungsphase gemerkt, dass potenzielle Sponsoren im Moment noch zurückhaltend seien, Czeranski hofft, dass sich das noch ändert. Außerdem wisse man eben noch nicht ob, und wenn ja welche Corona-Auflagen möglicherweise zu befolgen sein werden. Das seien noch Unwägbarkeiten bei der Planung. Ein verkaufsoffener Sonntag soll das Fest begleiten.

2019 fand das letzte Stadtfest vor Corona statt, damals war es eines der Höhepunkte im Jubiläumsjahr 100 Jahre Stadt Bottrop. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Extraschicht

Zur Extraschicht ist wieder das gesamte Ruhrgebiet aufgerufen. Auch Bottrop beteiligt sich mit einem Veranstaltungsort an der langen Nacht der Industriekultur am 25. Juni. Der Bottroper Spielort wird diesmal an der Eloria Erlebnisfabrik auf Prosper II an der Knappenstraße sein. Was genau die Besucher da erwartet? Da will man sich beim Kulturamt noch nicht in die Karten schauen lassen. Nur soviel: Bestimmt werde auch der Malakoffturm wieder eingebunden, so Manfred Schmidt.

Michaelismarkt

Im Herbst soll turnusgemäß der Michaelismarkt stattfinden – diesmal wieder über zwei Tage am 24. und 25. September. Das Kulturamt plane hier zunächst mit dem klassischen Programm, sagt Manfred Schmidt. Es soll Ritterspiele geben, Tavernen und die Mittelalterstände. Auch hier ist ein verkaufsoffener Sonntag in Planung.

Nikolausmarkt

Wie schon im vergangenen Jahr soll der Nikolausmarkt auch in diesem Jahr auf dem Kulturhof stattfinden – am 10. und 11. Dezember. Das Konzept habe überzeugt, so Schmidt, man werde aber noch an einigen Stellschrauben drehen. Der Hof und das angrenzende Kulturzentrum bieten da vielfältige Möglichkeiten. Aber der Markt sei im vergangenen Jahr „sehr gut angenommen worden“. Zusätzlich plane man auch wieder die Open-House-Veranstaltung in St. Cyriakus. Eine besondere Licht-Show sowie Musik erwartet die Besucher dort. Dazu komme ein verkaufsoffener Sonntag.

Hier geht’s zur Übersicht der Feste und Veranstaltungen in Kirchhellen.

Vorverkauf für Beach-Party im Stenkhoffbad Im Stenkhoffbad wird in diesem Jahr auch wieder die Beachparty stattfinden. Auf der Bühne werden laut Veranstalter unter anderem Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Mike Leon Grosch, Jörg Bausch, Stefan Stürmer und Ina Colada dabei sein. Seit dem 1. März gibt es die Tickets nun auch im stationären Vorverkauf unter anderem bei der Pizzeria Romantica, Osterfelder Straße 27, im Sun Kiss Sonnenstudio, Prosperstraße 35 und in der Humboldt-Buchhandlung in Gladbeck.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop