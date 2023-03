Fastenzeit: Aufruf zur Konzentration aufs Wichtige im Leben

Radlergruppen gehen auf Kreuzfahrten

In der Fastenzeit bietet die Pfarrgemeinde allen Interessenten ein neues Angebot an. Mit dem Fahrrad werden an drei verschiedenen Tagen einige der zahlreichenWegekreuze in Kirchhellen angefahren. Bei dieser „Kreuzfahrt“, die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Orts- und Heimatkunde Kirchhellen geplant wurde, gibt es an jeder Station einen kurzen Impuls, bevor es weiter zum nächsten Kreuz geht.

Die zurückgelegte Strecke ist ca. 7 bis 10 km lang. Jede Fahrt dauert dabei ungefähr zwei Stunden. Die Startpunkte sind jeweils um 15 Uhr vor den Kirchen St. Mariä Himmelfahrt in Feldhausen am 12. März,, Hl. Familie in Grafenwald am 26. März. und an der St. Johanneskirche in Kirchhellen-Mitte am 2. April. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erteilt Pastor Heinrich Bösing unter 02045-4138169 oder Susanne Breit unter 02045-7695.