Fast 300 Drogensüchtige in Bottrop erhalten Ersatzstoff

Bottrop. Rund 300 Klienten betreut die Jugendhilfe Bottrop in der Substitutionstherapie. Ein bundesweiter Aktionstag soll für die Therapieform werben.

270 bis 300 Klienten der Bottroper Jugendhilfe, der Beratungs- und Anlaufstelle für Drogensüchtige, profitieren jährlich von einer Substitutionsbehandlung. Darunter versteht man eine Behandlungsform, bei der die Drogen durch einen anderen Stoff – häufig Methadon – ersetzt werden. Am Mittwoch, 5. Mai, findet der bundesweit erste „Aktionstag Substitution“ statt.

Der Tag steht unter dem Titel „100.000 Substituierte bis 2022“. Ziel ist es, mit diesem Aktionstag, die Versorgung zu sichern, mehr Opiatkonsumentinnen und -konsumenten über die Möglichkeiten der Substitution zu informieren und neue Ärztinnen und Ärzte für die Behandlung zu gewinnen.

Die Substitutionstherapie wird vor allem bei Heroinsüchtigen eingesetzt

Vor allem bei Heroinsüchtigen wird diese Therapie eingesetzt. Der Ersatzstoff wird über zugelassene Ärzte verabreicht. Neben der ärztlichen Vergabe des Ersatzstoffs ist auch eine Psychosoziale Begleitbetreuung Bestandteil der Therapie. In Bottrop wird dies durch die Jugendhilfe und das Gesundheitsamt gewährleistet. Alle Gespräche und Beratungen sind kostenlos, streng vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht sowie dem Zeugnisverweigerungsrecht.

Die Jugendhilfe verweist auf die Zahlen derjenigen, die in Bottrop in entsprechender Behandlung sind. Daraus ergebe sich: „Werden diese Zahlen zu der Einwohnerzahl in Beziehung gesetzt, so ist festzustellen, dass sich das Thema „Heroinkonsum“ vergleichbar oder auch überproportional zu den Situationen in größeren Großstädten verhält.“ Etwa 40% der in Bottrop lebenden Drogenabhängigen haben Kinder. Eigene Analysen der Jugendhalife haben „Durchschnittswerte“ für die letzten Jahre ergeben: 60% der Kinder leben im Haushalt der substituierten Eltern bzw. eines Elternteils. Das mache aus Sicht der Jugendhilfe deutliche: „Die Versorgung Substituierter muss weiterhin gewährleistet werden, gerade auch in Hinblick auf die Kinder der Klientinnen.“

Weitere Infos: www.jugendhilfe-bottrop-ev.de

