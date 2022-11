Fans stimmen ab: Movie Park räumt drei Publikumspreise ab

Bottrop-Kirchhellen. Der Movie Park hat drei wichtige Publikumspreise abgeräumt in einer Fan-Abstimmung. Der Gesamtsieg ging aber an einen Konkurrenten.

Bei der Abstimmung der Freizeitpark-Besucher über die besten Attraktionen des Jahres hat der Movie Park wie im Vorjahr drei Publikumspreise abgeräumt. Bei der Abstimmung über den „besten Freizeitpark 2022“ landete der Movie Park aber, ebenso wie im Vorjahr, auf Platz drei hinter dem Europa-Park in Rust und dem Phantasialand in Brühl.

Der „Parkscout Publikums Award“ gilt als die wichtigste Auszeichnung für die deutsche Freizeitparkbranche, auch wenn die Zahl der abstimmenden Fans wegen Corona im vergangenen Jahr zurückgegangen war. In diesem Herbst haben mehr als 58.000 Teilnehmer ihre Stimmen abgegeben. Das ist ein neuer Rekord.

In zehn Kategorien hatten die Freizeitpark-Fans den Movie Park für einen Preis nominiert. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis schaffte es der Park nicht unter die ersten Drei. In der Kategorie „kinderfreundlichster Freizeitpark 2022“ kam der Movie Park wie im Vorjahr auf Platz zwei hinter dem Europa-Park.

Die Freizeitpark-Fans wählten die „Movie Park Studio Tour“ zur „familienfreundlichsten Achterbahn 2022“. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In der Kategorie „Beste Neuheit 2022“ hatte der Movie Park in diesem Jahr nichts zu bieten. Im Vorjahr hatte er mit seiner „Movie Park Studio Tour“ den Titel geholt. Und diese Achterbahn hat auch 2022 einen Preis abgeräumt: Sie landete als „beste Familienachterbahn“ vor dem „Colorado Adventure“ und dem „CanCan Coaster“ im Europapark. Im Vorjahr war die Studio Tour in dieser Kategorie noch hinter dem „Colorado Adventure“ gelandet.

Zwei Titel holte der Movie Park mit seinen Klassikern: In der Kategorie „Beste Show“ siegte der Movie Park mit der Abschiedsvorstellung seiner Stunt-Show „Crazy Cops New York“, die in der kommenden Saison durch eine neue Show ersetzt werden soll. Auf Facebook zeigt der Park schon das abgeräumte Stunt-Set. Platz zwei belegte der Europa-Park mit „Die Rückkehr des Sultans“, Platz drei ging an den Europa-Park für „ACE – The Adventure Begins“.

Movie Park für bestes Event ausgezeichnet

Der dritte Titel ging in der Kategorie „Bestes Event in einem Freizeitpark“ nach Kirchhellen für das „Halloween Horror Festival“. Auf den Plätzen dahinter landete der Europa-Park mit zwei Shows („Traumatica“ und „Winterzauber“). Auch im vergangenen Jahr hatte der Movie Park mit dem Horror-Festival in dieser Kategorie den Titel geholt.

Das Team vom Movie Park bejubelte die Titel: „Wir freuen uns sehr, dass es Movie Park Germany ganze fünf Mal aufs Siegertreppchen der Parkscout Publikumsawards 2022 geschafft hat. Drei Mal hat der Park sogar den ersten Platz belegt, was uns unglaublich stolz macht. Wir bedanken uns herzlich bei allen Freizeitparkfans, die für uns abgestimmt haben und freuen uns bereits auf die nächste Saison voller Action, in der wir nicht nur unser mittlerweile 25. Halloween Horror Festival feiern, sondern unseren Gäste auch eine neue Stunt Show präsentieren.“

