„Falscher Wasserwerker“ erbeutet in Bottrop Schmuck

Bottrop. Getarnt als Wasserwerksmitarbeiter haben Betrüger in Bottrop Schmuck erbeutet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein Betrüger hat sich in Bottrop als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgegeben. Am Montag, gegen 12 Uhr, klingelte er an einer Wohnung an der Hochstraße. Der Mann gab dann vor, die Wasserqualität überprüfen zu wollen, dafür müsse er ins Badezimmer. Die Wohnungsinhaberin ließ ihn ein und begleitete den Mann ins Bad.

Währenddessen betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entnahm, nach Angaben der Geschädigten, eine Schatulle mit Schmuck aus einem Schreibtisch. Eine Nachbarin konnte den Mann beobachten, aber nicht näher beschreiben.

Von dem falschen Wasserwerker liegt der Polizei nur eine grobe Beschreibung vor

Auch der „falsche Wasserwerker“ konnte nur grob beschrieben werden: ca. 1,80 Meter groß und trug eine Käppi.

Die Polizei sucht Zeugen, die die tatverdächtigen Männer im Bereich der Hochstraße gesehen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111. http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Bottrop{esc#217474095}[teaser]