Auktion Fahrräder, Gold, Handys: Fundsachen-Versteigerung in Bottrop

Bottrop. Das Bürgerbüro Bottrop veranstaltet wieder eine Versteigerung von Fundsachen. Im Angebot: viele hochwertige Fahrräder, Handys und Kurioses.

Das Bottroper Bürgerbüro versteigert wieder seine Fundsachen, die nicht abgeholt wurden. 97 Objekte kommen unter den Hammer, darunter viele Fahrräder, teils auch hochwertige E-Bikes, Handys, Kopfhörer, aber auch Kurioses wie Felgen, Zahngold und ein Teleskop.

Die Online-Auktion startet am 8. Juni um 18 Uhr und wird am 18. Juni um 18:00 Uhr enden. Über die Internetseite www.e-fund.eu können schon jetzt die Fundsachen angesehen und Favoriten vorgemerkt werden. Das Bürgerbüro weist darauf hin, dass eine Teilnahme an der Versteigerung nur durch eine kostenlose Registrierung als Teilnehmer erfolgen kann.

Versteigerung in Bottrop: Besonderes Konzept für Schnäppchen

Die Versteigerung erfolgt nach einem besonderen Konzept: Der vorgegebene Startpreis verringert sich in regelmäßigen Abständen, bis er einen festgelegten Mindestpreis erreicht hat. Es besteht also die Möglichkeit, einen Schnäppchenpreis abzugeben und den Fundgegenstand zum vorgeschlagenen Wunschpreis zu erwerben. Allerdings kann es passieren, dass ein Mitbietender vorher zuschlägt. Das Risiko, ein zu hohes Angebot abzugeben, bestehe nicht.

Der ersteigerte Gegenstand muss innerhalb von zwei Wochen nach vorheriger Terminabsprache im Bürgerbüro abgeholt werden. Allerdings wird bei Kleinteilen, wie beispielsweise Schmuck oder Handys die Versandoption für 6,90 Euro bevorzugt. Sperrige Gegenstände wie Fahrräder müssen an an diesem dieser drei Termine abgeholt werden: 22., 26. oder 27. Juni.

Bürgerbüro Bottrop, Ernst-Wilczok-Platz 1, 02041 70 3800.

