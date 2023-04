Fahrradklima: Viele Radler fühlen sich in Bottrop unsicher

Bottrop. Der Fahrradclub ADFC hat Bottroper Radler befragt: Wie gut fühlt ihr euch beim Radeln in Bottrop? Das sind einige Antworten.

Beim ADFC-Fahrradklima-Test haben dieses Jahr 368 Bottroper mitgemacht. Unzufrieden sind sie nach Angaben des ADFC Bottrop vor allem mit Oberfläche und Reinigung der Radwege und dem Winterdienst. Lichtblicke gab es bei den Punkten Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung und Erreichbarkeit des Stadtzentrums.

Bottrop liegt in der Befragung bundesweit auf Platz 25 von 40 in der Kategorie der Städte über 100.000 Einwohner, im Landesvergleich auf Platz 8 von 15. Gegenüber dem letzten Test im Jahr 2020 hat sich Bottrop geringfügig verschlechtert. Im Durchschnitt geben die Teilnehmenden die Note 4,1. Die Mehrzahl der Befragten sagt, Radfahren bedeute in der Stadt Stress und dass in jüngster Zeit kaum etwas für den Radverkehr getan wurde.

Bottroper ADFC-Vorsitzender fordert durchgängiges Radwegenetz

Der Bottroper ADFC-Vorsitzende Heinz Brockmann sagt zu den Ergebnissen der Befragung: „80 Prozent fühlen sich beim Radfahren nicht sicher. Dabei ließe sich schon mit kleineren Maßnahmen die Situation deutlich verbessern, beispielsweise durch konsequente Ahndung von Falschparkern auf Radwegen, mehr Tempo 30 oder fahrradfreundliche Lösungen etwa an Baustellen. Damit Bottrop wirklich einladend zum Radfahren wird, brauchen wir ein durchgängiges Radwegenetz innerorts und sichere und komfortable Radverbindungen in die Nachbarkommunen. Das kann nur gelingen, wenn uns der Bund langfristig unterstützt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop