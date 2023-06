Fahrplanwechsel: Das ändert sich auf den Bottroper Buslinien

Bottrop. Die Vestische reagiert auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und passt die Fahrpläne entsprechend an. In Bottrop sind diese sieben Linien betroffen.

Die Vestische kündigt an, ihren Fahrplan zum 22. Juni auf insgesamt 27 Linien optimieren zu wollen. Das Nahverkehrsunternehmen reagiere damit auf ein vielerorts speziell zu Stoßzeiten erhöhtes Verkehrsaufkommen. In Bottrop gibt es Änderungen auf sieben Linien.

Linie 251: An Samstagen werden die Abfahrtszeiten einiger Fahrten korrigiert und besser auf die Anschlüsse ausgerichtet. So werden die Busfahrten ab ZOB Richtung Grafenwald Kirche samstags von 20.02 Uhr und 21.02 Uhr auf 19.48 Uhr und 20.48 Uhr vorverlegt. Ab Grafenmühle in Richtung Grafenwald Kirche starten samstags alle Fahrten per Taxibus bis 17.15 Uhr anschlussbedingt fünf Minuten früher. Die Taxibus-Fahrten samstags um 19.25 Uhr und 20.25 Uhr beginnen deshalb bereits um 19.10 Uhr und 20.10 Uhr. Und schließlich: Die Fahrten ab Grafenwald-Kirche in Richtung ZOB starten Samstag abends bereits um 18.17 Uhr, 19.17 Uhr und 20.17 Uhr.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Linie 259: Die Tour Montag bis Freitag um 20.03 Uhr ab GE-Horst Buerer Straße wird auf 20.08 Uhr gelegt und erhält eine verkürzte Fahrzeit.

Linie 260: Die Fahrt Montag bis Freitag um 19.36 Uhr ab Bottrop ZOB wird auf 19.43 Uhr gelegt und erhält eine verkürzte Fahrzeit.

Linie 263: Die Fahrzeiten werden zwischen Essen-Karnap und Bottrop ZOB verlängert und den Verkehrsverhältnissen besser angepasst. Von Essen-Karnap Boyer Str. in Richtung ZOB erfolgen alle Abfahrten außerhalb der Hauptverkehrszeit unterwegs bis zu zwei Minuten später. Die Fahrt Montag bis Freitag ab 19.25 Uhr startet neu um 19.23 Uhr. Die Tour Montag bis Samstag um 23.54 Uhr ab „Am Kämpchen“ startet erst um 23.58 Uhr. In der Gegenrichtung (Bottrop ZOB nach Essen-Karnap Boyer Str.) haben fast alle Fahrten montags bis samstags bzw. sonn- und feiertags im Linienverlauf bis zu zwei Minuten spätere Abfahrten. Und noch eine Änderung auf der Linie 263: Die Fahrt Montag bis Freitag um 5.49 Uhr ab OB-Sterkrade Bf wird auf 5.48 Uhr vorverlegt.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Bottrop

Linie 265: Die Haltestelle „Rheinbabenwerkstatt“ im Gewerbepark Boy wird aufgehoben, nachdem die Werkstatt an ihren ursprünglichen Standort zurückgezogen ist. Die Fahrten vom ZOB Richtung Weusterstraße, Montag bis Freitag um 7.09 Uhr und 7.29 Uhr, enden bereits in Höhe „Weusterstr.“ Für die entgegengesetzte Richtung (Weusterstraße zum ZOB) gilt ab 22. Juni: Alle Fahrten montags bis freitags sowie samstags von 9 bis 16 Uhr ab „Weusterstr.“ starten eine Minute später.

Linie 268: Die Fahrzeiten wurden den Verkehrsverhältnissen besser angepasst, und zwar so: Auf dem Weg vom ZOB in Richtung Klopriesstraße geht es montags bis freitags bereits um 5.50 Uhr (statt bisher 6 Uhr) los. In der Hauptverkehrszeit starten alle Fahrten montags bis freitags ab Zeche Franz Haniel eine Minute früher. Für die Gegenrichtung (Klopriesstraße zum ZOB) gilt: Alle Fahrten Montag bis Samstag in der Hauptverkehrszeit starten eine Minute früher. Lediglich die Tour um 7.28 Uhr fährt neu bereits um 7.32 Uhr los, erhält eine verlängerte Fahrzeit und fährt unterwegs bis zu sechs Minuten später ab.

Linie 294: Alle Fahrten an allen Verkehrstagen ab Welheim („Welheimer Str.“) über das Gewerbegebiet Kruppwald nach Bottrop Hbf treffen durch eine verlängerte Fahrzeit eine Minute später ein.

Alle Details zum Fahrplanwechsel ab 22. Juni gibt es auf www.vestische.de/fahrplanwechsel

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop