Fahndung mit Fotos: Polizei sucht Bottroper Geldbörsen-Diebe

Die Polizei bittet um Hilfe bei einem Geldbörsen-Diebstahl in Bottrop.

Bottrop. Einer Frau ist die Geldbörse in einem Supermarkt in der Bottroper City gestohlen worden. Die Polizei fahndet nun mit Fotos der Tatverdächtigen.

Bereits am 10. August ist einer Frau in einem Supermarkt in der Bottroper Innenstadt die Geldbörse geklaut worden. Die Polizei fahndet nun mit Fotos.

Bestohlen worden ist die Frau gegen 18.45 Uhr beim Einkaufen. Wenige Minuten später wurden an einem nahe gelegenen Geldautomaten der Sparkasse Bargeld abgehoben. An der Abhebung waren zwei männliche Tatverdächtige beteiligt, die wie folgt beschrieben werden können:

1. Tatverdächtiger:

männlich

ca. 25-35 Jahre alt

schlanke Statur

ca. 175-185 cm groß

schwarzer Puma Hoodie, Jeans

2. Tatverdächtiger:

männlich

ca. 25-35 Jahre alt

hagere Statur

ca. 175-180 cm groß

Tarnfleckhose

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Mit diesem Fahndungsbild sucht die Polizei nach den beiden Geldbörsen-Dieben. Foto: Polizei.nrw / Polizei

