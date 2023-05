Fahndung mit Fotos: Männer stehlen Geld aus Bottroper Hotel

Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Hoteldieben in Bottrop.

Bottrop. Zwei Männer sollen Geld aus einem Hotel in Bottrop-Kirchhellen gestohlen haben. Die Polizei sucht nach den Tatverdächtigen mit Fahndungsfotos.

Am 23. Februar gegen 18.30 betraten die bislang unbekannten Tatverdächtigen das Hotel. Einer der Tatverdächtigen bestellte ein Getränk an der Rezeption, während der andere sich unbemerkt in einen Büroraum hinter der Rezeption begab und aus einem Büroschrank Bargeld entwendete.

Die Tatverdächtigen konnten von dem Videoüberwachungssystem des Hotels aufgezeichnet werden. Die Fotos sind nun für die Fahndung freigegeben worden. Wer kennt diese beiden Männer? Hinweise an: 0800 2361 111.

Aufnahme des ersten Tatverdächtigen:

Nach diesem Mann sucht die Polizei. Foto: Polizei

Aufnahme des zweiten Tatverdächtigen:

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei

