Fahndung: Eltern entführen Kinder aus Schutzeinrichtung

Bottrop/Hamburg. Die Polizei fahndet nach einer Frau aus Hamburg, die ihre Kinder aus einem Schutzhaus entführt hat. Der Vater aus Bottrop hat ihr dabei geholfen.

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einer 35-jährigen Frau aus Hamburg-Altona, die am Mittwoch zusammen mit dem von ihre getrennt lebenden Kindsvater aus Bottrop die gemeinsamen beiden Kleinkinder aus der Obhut einer Kinderschutzeinrichtung entführt hat.

Die Polizei fahndet nach dieser Frau, die gemeinsam mit dem getrennt lebenden Vater die gemeinsamen Kinder entführt hat. Foto: Polizei HH

Die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder waren auf Entscheidung des Jugendamtes zuletzt in einem Kinderschutzhaus im Stadtteil Heimfeld untergebracht. Die Kindesmutter und der von ihr getrennt lebende Vater aus Bottrop haben die Kinder am Mittwochvormittag besucht und die Einrichtung eigenmächtig mit den Kleinkindern verlassen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur.

Kinder entführt: Mutter stammt aus Hamburg, Vater aus Bottrop

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der vier Personen, erging durch das Amtsgericht Hamburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Bei der Kindesmutter handelt es sich um Mirjam Naudszus aus dem Stadtteil Altona-Altstadt, bei dem Vater um Enayatullah Azghari (24) aus Bottrop.

Wer kennt diese Frau? Foto: POlizei Hamburg

Laut Liddy Oechtering, Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, könnte sich die Mutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Sie gilt als psychisch instabil, hatte im Februar versucht, sich umzubringen.

, hatte sich die Frau wenig später freiwillig in der Psychiatrie vorgestellt. Dort war sie kürzlich entlassen worden und am Mittwoch dann zu der Kinderschutzeinrichtung gefahren. Unter dem Vorwand mit dem von ihr getrennt lebenden Vater Enayatullah Azghari, der eigentlich in Bottrop wohnt und nach dem ebenfalls per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wird, die Kinder besuchen zu wollen, hatte sie Zugang bekommen. Plötzlich waren sie und die Kinder verschwunden.

Die Harburger Kripo führt die Ermittlungen. Hinweise zum Verbleib der Personen nimmt die Polizei unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Gesuchten sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

