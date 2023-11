Explosionsgefahr: Propangas in Bottroper Betrieb ausgetreten

Die Feuerwehr in Bottrop ist am frühen Samstag zu einem Gasaustritt in einem Betrieb ausgerückt (Symbolbild).

Bottrop. Eine nicht unerhebliche Menge Propangas ist am Samstagmorgen in einem Betrieb in Bottrop ausgetreten. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor Ort.

Eine größere Menge Propangas ist am frühen Samstagmorgen, 11. November, an der Scharnhölzstraße in Bottrop ausgetretenen. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, war gegen 5 Uhr in einem Betrieb bei der Gabelstaplerbetankung eine Undichtigkeit aufgetreten. Dabei sei eine „nicht unerhebliche Menge“ Propangas ausgetreten.

Aufgrund der Explosionsgefahr und der Geruchsbelästigung wurden die Menschen im Umkreis von der Warn-App NINA benachrichtigt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Unter doppeltem Hitzeschutz hätten sie die Undichtigkeit beseitigt, so der Einsatzleiter. Gegen 8.30 Uhr konnte die Feuerwehr dann Entwarnung geben und den Einsatz beenden.

