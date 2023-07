Exil-Bottroper begibt sich mit der Kamera auf Spurensuche

Nicht alle Fotos von Bernhard Hüsken sind schwarz-weiß. Aber die Kanalbrücke (2006) oder auch Hinterhöfe der 70er und 80er Jahre in Bottrop bekommen so noch einmal eine andere, eigene Anmutung.

Bottrop. Bernhard Hüsken lässt die alte Heimat nicht los. Jetzt zeigt der Neu-Frankfurter in Galerie 7 spezielle Ansichten: „Bottrop – eine Spurensuche.“

Vor mehr als zwei Jahrzehnten ist er ausgewandert. Bernhard Hüsken, Jahrgang 1953, ein Bottroper, den Beruf und Liebe nach Frankfurt führten. Da lebt er bis heute, aber seiner Heimatstadt Bottrop blieb er all die Jahre treu. Familie, Freunde, und das eigenwillige kulturelle Flair der Region locken ihn immer wieder zurück in den Ruhrpott. Immer mit dabei: seine Kamera. Jetzt nimmt der ambitionierte Hobbyfotograf in der Galerie 7 in der Innenstadt sein Publikum auf seine Heimat-Exkursionen mit, bei denen zwischen 1979 und 2011 eigenwillige Aufnahmen Bottrops entstanden sind: „Bottrop – eine Spurensuche“.

Das Ankündigungsplakat zur Ausstellung verrät schon etwas über die Herangehensweise von Bernhard Hüsken. Der Exil-Bottroper aus Frankfurt zeigt in der Galerie 7 seine Bottrop-Ansichten, die zwischen 1979 und 2011 entstanden sind. Foto: Bernhard Hüsken

Hüsken, der regelmäßig in der DVF-Foto-Galerie des Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz ausstellt und als begeisterter „Lost Places“-Fotograf seine Motive immer wieder auch in Frankreich oder Belgien sucht, legt in seinen Ausstellungen neben fotografischen Herausforderungen stets auch Wert auf einen persönlichen Bezug zum thematischen Rahmen seiner Arbeiten.

Seine Fotos sind visuelle Tagebücher – Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Bottrop

„Meine Fotos sind visuelle Tagebücher“, sagt Hüsken. „Sie dokumentieren Alltagswelten und sind, wenn es um meine Heimatstadt geht, für mich auch persönliche Zeitzeugen. In Bottrop mit der Kamera unterwegs zu sein, bedeutet für mich auf der Suche zu sein nach den Bildern meiner Kindheit. Insofern handelt es sich bei der Auswahl der Fotografien um eine eingeschränkte, sehr persönliche Sichtweise, die nicht das Ziel hat, die aktuelle, komplexe Realität Bottrops abzubilden.“

Folgerichtig geben die gut 30 Exponate, die in der Ausstellung in der kleinen Galerie an der Böckenhoffstraße zu sehen sind, weder das bunte Treiben auf der Gastromeile noch die Leerstand-Misere auf der Hansastraße wieder. Vielmehr geht es um sukzessive entstandene Straßenfotografie, in der sich bei genauer Betrachtung überraschend Vorstadtindianer verstecken und Zechenporsches parken, deren Traum, zum Oldtimer zu werden, sich nie erfüllt hat.

„Die Vergangenheit der 50er und 60er Jahre mit dem charakteristischen Geruch nach Ruß und Kohlenstaub ist in meiner Erinnerung fest verankert. Mit meinem Lebensmittelpunkt in Frankfurt genieße ich es heute umso mehr, im Nieselregen auf der A 42 nach Bottrop unterwegs zu sein. Dann spüre ich intensiv, dass hier meine Wurzeln liegen“, bekennt der Fotograf aus dem Exil.

„Bottrop – eine Spurensuche“, Fotos von Bernhard Hüsken: Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr, Galerie 7, Böckenhoffstraße 7. Der Eintritt ist frei.

