Zeugen gesucht Exhibitionist lockt Frauen in Bottrop mit Trick an sein Auto

Bottrop. Aus dem Auto heraus hat ein Mann am Bottroper Südring-Center zwei Frauen nach dem Weg gefragt. Arglos wurden sie zum Opfer seiner Belästigung.

Mit einem Trick hat ein Unbekannter in Bottrop zwei Frauen zu sich ans Auto gelockt – und sich ihnen dann mit geöffneter Hose gezeigt. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Am Bottroper Südring-Center hat der Exhibitionist die beiden Frauen am frühen Dienstagnachmittag belästigt. In beiden Fällen fragte der Mann die Frauen nach dem Weg nach Köln. Er saß dabei in einem Auto und rief die Frauen zu sich heran. Angeblich sei sein Navigationsgerät kaputt und er benötige Hilfe.

Betroffen waren eine 43-jährige Frau aus Bottrop und eine 22-Jährige aus Essen, die 43-Jährige wurde gegen 14.05 Uhr angesprochen, die 22-Jährige gegen 14.55 Uhr. Als die Frauen jeweils vor dem geöffneten Fenster des Autofahrers standen, bemerkten sie seine offene Hose und sahen sein Geschlechtsteil.

Belästigte Frauen melden Vorfall in Bottrop der Polizei

Die beiden Frauen gingen daraufhin schnell weg und meldeten den Vorfall im Nachgang der Polizei. Da die Beschreibung des Tatverdächtigen sehr ähnlich ist, kann davon ausgegangen werden, dass es sich vermutlich um den gleichen Mann gehandelt hat. Er wird so beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle (mittellange) Haare, (kurzer) Bart, bekleidet mit Jeanshose und Pullover. Er saß demnach in einem schwarzen Audi.

Die Polizei sucht nach dem Mann sowie nach weiteren Zeugen, die ihn noch näher beschreiben können oder Angaben zum Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat entgegen unter 0800/2361 111.

