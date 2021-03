Evangelische Gemeinde in Bottrop verabschiedet Vikarin

Bottrop. Nach ihrer praktischen Ausbildung zur Pfarrerin wird Ronja Schönberg die evangelische Gemeinde in Bottrop wieder verlassen. Dorthin wechselt sie.

Ronja Schönberg verlässt die evangelische Kirchengemeinde wieder. Sie hat ihre praktische Ausbildung zur Pfarrerin in Bottrop verbracht und jetzt das anspruchsvolle zweite theologischen Examen bestanden. Da Ronja Schönberg am 1. April als Pfarrerin im Probedienst in der St. Reinoldikirche in Dortmund ihren Dienst aufnimmt, lädt die Gemeinde zu ihrer Verabschiedung in einer Zoom-Schaltung am Sonntag, 7. März, von 11 Uhr bis circa 12 Uhr ein. Ein paar kleine Überraschungen sind vorbereitet und die Teilnehmenden werden gebeten, sich mit einem Getränk vor ihren Bildschirmen einzufinden.

Ein Höhepunkt der Arbeit der Vikarin in Bottrop sei der von ihr mit der Band „Rise“ organisierte Lobpreis-Abend gewesen, meint Pfarrerin Anke-Maria Büker-Mamy. Der Abend fand wegen der Corona-Krise im Garten der Gnadenkirche statt. Bei ihren Gottesdiensten in der Martinskirche, in Seniorenheimen und bei der Begleitung von Konfirmandinnen und Konfirmanden und den Kindern in der evangelischen Albert-Schweitzer-Grundschule sowie bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen habe Ronja Schönberg die Menschen angesprochen und begeistert, lobt die Pfarrerin.

Die Corona-Pandemie hat die Zeit der Vikarin in Bottrop bestimmt und auch die Art und Weise, wie sie verabschiedet werde, wäre ohne Corona sicher anders, meint sie. Einen Link zur Teilnahme erhält man auf Anfrage bei Pfarrerin Anke Büker-Mamy, 02041685801, Mail: anke-maria.bueker-mamy@ekvw.de.