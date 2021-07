Evangelische Gemeinde Bottrop tauft bei der Arche Noah

Bottrop. Die anhaltende Corona-Pandemie ließ die Gemeinde nach Open-Air-Orten Ausschau halten. Die Wahl fiel auf die Kindereinrichtung in der Süd-City.

Als die biblische Erzählung von der Sintflut und der rettenden Arche Noah entstand, gab es noch keine christliche Taufe. Bei ihren Tauffeiern während der Corona-Pandemie auf dem Gelände der Kindereinrichtung Arche Noah führt die evangelische Gemeinde Bottrop so gewissermaßen die Urerzählung aus dem Alten mit dem Taufbefehl Jesu aus dem neuen Testament zusammen.

Reithalle wird zum liturgischen Raum

So tummeln sich kürzlich Familie und Freunde vor dem Gelände der Arche Noah an der Grünewaldstraße. Die eigentliche Reithalle fungiert als liturgischer Raum. Schnell wird noch mal die Technik gecheckt, bevor Pfarrer Michael Hoffmann die Gemeinde willkommen heißt. Mit zwei Täuflingen ein vergleichsweise kleiner Auftakt, denn da sich die Arche Noah optimal für Open-Air-Taufen eignet, folgen in den Monaten Juli und August noch weitere Taufen und die Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen. Taufe - wozu eigentlich?

Die Arche Noah ist eine ökopädagogische Kinder- und Jugendeinrichtung der evangelischen Kirche Bottrop. Hier eine Ansicht des Eingangsbereiches an der Grünewaldstraße. Foto: Michael Korte

„Dir gehört mein Herz“: Die Zeilen von Phil Collins begrüßen die Täuflinge und ihre Familien. Es sind Worte, die sich von den Eltern, Geschwistern, Freunden und Patinnen an die neuen Gemeindemitglieder richten. Aber auch Worte Gottes. Wie Michael Hoffmann die Zusage Gottes aus dem Matthäusevangelium zitiert: „Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Die Taufe, das sei zwar ein einmaliges Erlebnis, aber die Wirkung und den Schutz, den sie nach sich zieht, halte ein Leben lang. Das gelte sowohl für die Täuflinge, als auch für die Eltern.

Taufwasser aus einem kleinen Brunnen

Liebe als „Band, das uns mit Gott verbindet - und die Taufe mit Wasser als Symbol für dieses Band. Schon im Alten Testament erweist sich ein Brunnen in der Wüste als Lebensretter, gefüllt mit kostbarem Wasser. Und auch jetzt, bei der Arche Noah, befindet sich ein kleiner Brunnen aus dem viele nun das Taufwasser schöpfen, mit dem das Sakrament gespendet wird.

Die nächsten Taufgottesdienste bei der Arche Noah sind übrigens am 14. und 28. August. Info auf: kirchenkreis.org/bottrop. Aber auch den Flutopfern in Erftstadt/Rheinland steht die Gemeinde weiter zur Seite.

