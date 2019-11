Evakuierung - In Bottrop muss eine Bombe entschärft werden

In der Nähe der Straße „Im Gewerbepark“ an der Boye muss ein Blindgänger entschärft werden.

Bottrop. Hundert Anwohner sind betroffen. Auch Züge zwischen Bottrop-Boy und Gladbeck dürfen nicht fahren. Die Entschärfung soll um 15.30 Uhr beginnen.

Eine alte Bombe muss in der Nähe der Straße „Im Gewerbepark“ entschärft werden. Ab 15.30 Uhr darf sich im Umkreis von 250 Metern um den Bombenfund niemand mehr aufhalten, warnt die Stadtverwaltung. Es sind um die hundert Anwohner betroffen. Auch der Zugverkehr zwischen Bottrop-Boy und Gladbeck wird unterbrochen.

Mit der Entschärfung des Blindgängers müsse so schnell wie möglich begonnen werden, heißt es. Evakuierung ist angelaufen, meldet die Stadt. Die betroffenen Anwohner können sich so lange im Gemeindehaus an der Paul-Gerhard-Kirche an der Paul-Gerhardt-Allee 7 aufhalten. Für die Entschärfung werden sowohl die Straße „Im Gewerbepark“ als auch die Straße „Im Boytal“ weiträumig gesperrt. Auch der Zugverkehr der Deutschen Bahn zwischen Bottrop-Boy und Gladbeck wird für die Dauer der Entschärfung unterbrochen.

Im Umkreis von 500 Metern darf niemand im Freien sein

Im Umkreis bis 500 Meter um den Bombenfund darf sich niemand im Freien aufhalten. Anwohner müssen ihre Fenster geschlossen halten und sollten sich entweder zur Sicherheit im Keller aufhalten oder in solchen Räumen, die vom Fundort abgewendet liegen, empfiehlt die Bottroper Stadtverwaltung.

Der Blindgänger war im Zuge von Umbauarbeiten im Umfeld des Liesenfeldbachs gefunden worden. Der Bachlauf soll wieder ein natürliches Gewässer werden. Damit kein Schmutzwasser mehr durch den Liesenfeldbach fließen muss, lässt die Emschergenossenschaft einen unterirdischen Abwasserkanal parallel zu dem Gewässer bauen. Der Liesenfeldbach wird dann von seinem Betonkorsett befreit und soll durch eine neue Auenlandschaft fließen.

Erst Mitte September war schon einmal ein Blindgänger in Bottrop entschärft worden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Umbauten an einem Pumpwerk zwischen der Straße „In der Welheimer Mark“ und der Braukstraße (B 224) gefunden worden. Für die Entschärfung mussten 60 Anwohner evakuiert werden. Auch die B 224 war gesperrt.