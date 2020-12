Essener in Bottrop überfallen – Täter flüchten ohne Beute

Bottrop. Drei Männer fordern in Bottrop von einem Essener (30) Geld. Weil er keins hat, wird er geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall.

Einen Überfall auf einen Essener meldet die Polizei. Nach den Tätern wird gesucht.

Das ist geschehen: Am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, sprachen drei Männer einen Essener (30) an der Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop an. Sie forderten Geld und drohten ihm Schläge an, berichtet die Polizei. Als der Essener angab kein Geld dabei zu haben, schlug ihn einer der Täter tatsächlich.

Die Gesuchten sind circa 1,70 Meter groß und waren dunkel gekleidet

Die Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Sie sollen alle etwa 1,70 Meter groß sein und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine blaue Hose.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

