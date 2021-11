,Essen & Trinken’: Eine kulinarische Institution

Rainer Grönner führt den Familienbetrieb seit 1997. Einst kochte er mit Sterneköchen und im Fünf-Sterne-Hotel Atlantic. Bottrop ist seine Heimat.

Rainer Grönner ist Gastronom mit Leib und Seele. Diese Leidenschaft ist ihm in die Wiege gelegt worden. Sein Opa leitete früher eine mobile Fischbude. Sein Vater kündigte seine Anstellung als Steiger auf einer Zeche und gründete ab 1967 die legendäre „Pustastube“ an der Johannesstraße.

Schon als Kind arbeitet er im elterlichen Betrieb mit. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Weg zu einer Kochlehre ist quasi vorprogrammiert. „Mein Opa hat immer gesagt, Koch ist ein super Beruf, es ist immer warm und man hat immer was zu essen“, sagt Grönner und lacht.

Als Koch geht er auf Wanderschaft. In den Jahren lernt er die hohe Sterneküche kennen. Unter anderem arbeitet er bei den Sterneköchen Jörg Müller auf Sylt und Heinz Otto Wehmann im Landhaus Scherrer an der Elbchaussee in Hamburg. In der Hansestadt folgt auch eine Anstellung im Fünf-Sterne-Grandhotel Atlantic. Dort, wo Udo Lindenberg seit vielen Jahren eine Suite bewohnt.

Die „Pustastube“ der Eltern von Rainer Grönner ist in der Zwischenzeit verpachtet. Aber der Pächter hat kein glückliches Händchen, das Geschäft schreibt rote Zahlen. Der Bottroper kommt zurück in seine Heimat. 1997 wird er Geschäftsführer. Seitdem macht er sehr viel richtig, und das, obwohl das Ladenlokal nicht in der lukrativsten Lage von Bottrop ist.

Das erste Erfolgsrezept? Der heute 54-Jährige setzt in den Anfangsjahren neben dem Imbiss auf Catering und Partyservice als zweites Standbein. Mit den Jahren kommt der Erfolg. „Damals habe ich mit vier Warmhaltebehältern angefangen, jetzt habe ich um die 130.“

Vor Corona läuft das Geschäft wie geschnittenes Brot. Dann kommt die Pandemie. „Wegen Corona haben wir anderthalb Jahre keine Buffets gemacht“, sagt Grönner. Seit dem Sommer mit Lockerungen geht es wieder aufwärts. Zu seinen Kunden zählen Firmen und Privatpersonen. „90 Prozent sind Stammkunden“, sagt er. Sein Partyservice ist regional unterwegs zum Beispiel in Gelsenkirchen, im Kreis Recklinghausen bis zum Essener Süden. Große Veranstaltungen sind trotzdem weiterhin eher die Seltenheit.

Grönner legt großen Wert auf Frische

In der Krise hilft ihm der gute Ruf der vergangenen Jahre. Das beste Lob ist, wenn die Kunden immer wieder kommen. Das gilt in guten wie in schweren Zeiten, so wie eben in der Pandemie. „Wir haben viele nette Kunden, die uns seit Jahren die Treue halten“, sagt er. Manche würden viermal in der Woche vorbeischauen. Vor Corona genossen sie das Essen vor Ort, während Corona ließen sie sich das Essen einpacken.

Das zweite Erfolgsrezept? Als Koch legt er größten Wert auf frische, saisonale Produkte von hoher Qualität. Bei ihm gibt’s keine Pizza oder Döner. „Wir machen die Gerichte, die wir können“, sagt er. Und: „Wir machen alles selber und frisch.“ Besonders beliebt bei Kunden ist das Lachsfilet am Freitag. Aber bei ihm kommt jeder auf seine Kosten. Ganz gleich, ob Klassiker der gutbürgerlichen Küche, vegan, vegetarisch, Fingerfood oder Gourmetbuffet. Nach dem Motto: Geht nicht, gibt’s nicht. „Der Kunde ist König“, sagt Grönner.

Hilfe im Betrieb bekommt er von seiner Familie. „Ohne meine Frau funktioniert gar nichts.“ Und seine beiden Kinder packen auch regelmäßig mit an. Außerdem kann er sich auf seine langjährigen Mitarbeiterinnen verlassen.

Kontakt zu „Essen & Trinken“ Der Imbiss „Essen & Trinken“ von Rainer Grönner an der Johannesstraße 58 im Stadtteil Boy hat von Montag bis Samstag ab 12 Uhr geöffnet. Sonntags ist das Ladenlokal geschlossen. Kontakt unter 02041/ 41077 oder per E-Mail R.Groenner@arcor.de. Auf der Internetseite www.groenner.de sind Tagesangebote, Speisekarte und alle Infos zum Partyservice zu finden.

