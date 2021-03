Es bleibt bei Verzehrwarnung für Gemüse aus Bottroper Süden

Bottrop. Die Luftbelastung mit Schadstoffen aus der Kokerei ist zurückgegangen. Im Grünkohl fanden sich aber im Herbst wieder höhere Belastungen.

Die Stadt bleibt wegen der Belastungen im Bottroper Süden durch polizyklische aromatische Kohlenstoffe (PAK) bei ihren Verzehrwarnungen für Gemüse aus dem eigenen Garten. In Welheim und in der Boy sollten Blattgemüse besser gar nicht gegessen werden, in Batenbrock und der Welheimer Mark nicht öfter als zwei- bis dreimal pro Woche.

Die Stadt reagiert damit auf die Messwerte am Grünkohl, der von August bis November in Containern rund um die Kokerei angepflanzt war. Nachdem die Luftbelastung gesunken und die Werte des im Sommer geernteten Grünkohls unbedenklich waren, wurden jetzt wieder Belastungen über dem Orientierungswert gemessen.

