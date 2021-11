Erziehungsberatung in Bottrop mehr als 500 Mal gefragt

Die Erziehungsberatung wurde 2020 in Bottrop 542 mal in Anspruch genommen. Dazu kamen telefonische Termine, die in die Landesstatistik nicht einfließen.

Bottrop. IT.NRW legt die Statistik über die 2020 genutzten erzieherischen Hilfen vor. Diese Unterstützung wird besonders häufig in Anspruch genommen.

Im Jahr 2020 wurden in Bottrop 1519 erzieherische Hilfen gewährt. Wie die Statistiker vom Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen mitteilen, waren das 7,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (2019: 1639).

Zur Gesamtzahl der Hilfen gehörten auch 141 Fälle von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen, die zwar keine erzieherische Hilfe im engeren Sinne sind, aber in dieser amtlichen Statistik ebenfalls erhoben werden.

Corona: Höherer Anteil an telefonischer Beratung in Bottrop

Die Erziehungsberatung ist mit 542 Fällen nach wie vor die am häufigsten in Anspruch genommene Hilfeart in Bottrop. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (minus 12,6 Prozent) ist auch auf Corona bedingte Regelungen zurückzuführen, da Erziehungsberatungen häufiger telefonisch durchgeführt wurden. Rein telefonische Beratungen werden in der Statistik aber nicht berücksichtigt, so IT.NRW.

Weitere häufig in Anspruch genommene Hilfen zu Erziehung waren die die sozialpädagogische Familienhilfe (286), die Unterbringung in Heimen und sonstigen Wohnformen (202) und die Vollzeitpflege in einer anderen Familie (196).

Erzieherische Hilfe: Die größten Rückgänge gab es landesweit in Gelsenkirchen

In den kreisfreien Städten und Kreisen im Land entwickelten sich die Zahlen der erzieherischen Hilfen im Jahr 2020 unterschiedlich: Die größten Zuwächse gegenüber dem Jahr 2019 wiesen laut IT.NRW Remscheid (plus 10,3 Prozent) und der Kreis Borken (plus 5,7 Prozent) auf. Die größten Rückgänge gab es in Duisburg (minus 12,4 Prozent) und Gelsenkirchen (minus 11,4 Prozent).

