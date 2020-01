Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erweiterungen im Offenen Ganztag

Einige Grundschulen haben Schwierigkeiten, weil die Plätze im Offenen Ganztag (OGS) so stark nachgefragt sind. Sie stoßen an Kapazitätsgrenzen, mit anderen Worten ihnen fehlt der Platz. Deshalb investiert die Stadt in den Ausbau der OGS-Räume.

In der letzten Sitzung des Schulausschusses im Jahr 2019 beschlossen die politischen Vertreter daher den Ausbau an der Nikolaus-Groß- sowie an der Richard-Wagner-Schule. Insgesamt gibt es für acht Standorte Ausbaupläne bzw. erste Bauarbeiten sind auch schon abgeschlossen.