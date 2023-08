Erstes Oktoberfest in Bottrops Kulturkirche Heilig-Kreuz

Bottrop. Zum ersten Mal findet in der Bottroper Kulturkirche ein Oktoberfest statt. Die Gaudi geht vom 22. bis 24. September – das ist das Programm.

Wer sagt denn, dass man das Oktoberfest nur in einem Zelt auf der Wiesn feiern kann? Auch die Kulturkirche Heilig Kreuz kann der passende Ort für eine zünftige Gaudi sein. Von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. September heißt es dort „O’zapft is“. Wie der Vorsitzende des Fördervereins Dirk Helmke berichtet, hat man vorab die Genehmigung der Münchener Stadtverwaltung eingeholt, die inzwischen schriftlich vorliegt.

Am Freitag und Samstag findet die Veranstaltung von 18 bis 23 Uhr in der Kirche statt, die innen ausgerichtet werden soll wie in einen Bierzelt auf der Wiesn, mit reichlich Fahnen und Wimpeln in Blau und Weiß. Selbst die Dixi-Klos werden als „Donnerbalken“ ausstaffiert. An den Seiten gibt es im Vorverkauf reservierbare Boxen für bis zu 20 Personen, möglich für Gemeinschaften, aber auch für Kleingruppen. Dazu kommen Sitzgelegenheiten in der Mitte und etliche Stehtische.

Erstes Oktoberfest in Bottroper Kulturkirche mit bayerischem Essen

Neben dem reichlichen Getränkeangebot wird es „ur-bayerisches“ Essen geben: Haxe, Hähnchen oder Krustenbraten mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Für zusätzliche Belustigungen sollen Betätigungen beim „Hau den Lukas“ oder dem Balkennageln sorgen. Die Trachtenkapelle „Ruhrkrainer“ will mit alpenländischer Volksmusik und zünftige Stimmung erzeugen. „Die machen richtig Ramba-Zamba“, kündigt Dirk Helmke an.

Die Tageskarten bei der „Kirchengaudi“ kosten nur für den Eintritt 15 Euro, für 40 Euro gibt es Getränkemarken und einen Verzehrbon dazu. Beim Familientag am Sonntag von 14 bis 18 Uhr auf dem Kirchenvorplatz ist der Eintritt frei. Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Musikforum, bei der Humboldt-Buchhandlung und bei Foto Lelgemann.

Bereits eine Woche vorher findet bereits die 4. Bottroper Charity-Meile statt, die wie so vieles während der Pandemie aussetzen musste. Am 17. September von 13 bis 18 Uhr präsentieren sich wieder 25 gemeinnützige Bottroper Vereine unter dem Motto „Hand in Hand“ auf der gesperrten Kirchhellener Straße vom Altmarkt bis zum Rathausplatz.

Bottroper Vereine können sich breitem Publikum vorstellen

Die IG Rathausviertel, die aus dem Zusammenschluss der IG Kirchhellener Straße und IG Gladbecker Straße/Trapez entstanden ist, will mit der Veranstaltung bei Essen, Trinken, Spiel und Spaß Vereine einem breiten Publikum vorstellen und unterstützen, die sich in Bottrop für soziale Zwecke engagieren. Für Schwung und gute Laune sorgt die Live-Musik der mobilen Jazz Band Diyie-Friends. Geplant ist auch die Versteigerung von Werken Bottroper Künstler. Die Erlöse werden wie gewohnt unter allen Vereinen gerecht aufgeteilt.

Diese Bottroper Vereine haben sich bislang angemeldet: Autismus-Zentrum, 7 Freunde, Rheuma Liga, Aidshilfe, amBOTioniert, Ambulante Hospizgruppe, Der Paritätische, Ehrenamt-Agentur, Flüchtlingshilfe, Gegenwind, Deutsch-kurdische Freundschaft, Hospiz, Kinderdorf Am Köllnischen Wald, Kinderdorf Bottrop in Gambia, Kinderschutzbund, Kreuzbund, Künstlerbund, Natur-Freunde, Weg-Weiser, Wunschzauberer.

Und Dirk Helmke kündigt noch eine weitere Veranstaltung an: Am 16. September von 19 bis 21.30 Uhr gibt es bei gutem Wetter Live-Musik mit der Band Springtime an der Gambrinus-Bühne auf der Osterfelder Straße.

