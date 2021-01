Erster Live-Stream von Orgel Plus: Ein Zuhörer nutzt die Technik und hört auf Youtube Hubertus Schmidt (Posaune) plus Gerd-Heinz Stevens (Orgel) in der Bottroper Herz-Jesu-Kirche. Heute Abend geht's weiter.

Orgel Plus Erster Live-Stream von Bottrops Festival Orgel Plus

Bottrop Von Weihnachten bis Beatles: Zum Auftakt gab es Musik für Orgel plus Posaune mit Gerd-Heinz Stevens und Hubertus Schmidt.

Nichts bleibt wie es war, nichts findet statt wie geplant: Das gilt in diesen Corona-Zeiten auch für Bottrops Festival Orgel Plus. So war auch der Auftakt mit dem ersten Live-Stream aus der Herz-Jesu-Kirche, in der aus technischen alle Konzerte stattfinden - ohne Publikum, versteht sich - gewöhnungsbedürftig. Wer den Raum kennt, auf den die Rensch-Orgel akustisch maßgeschneidert wurde, muss natürlich Abstriche bei der Wiedergabequalität machen. Dennoch bleibt das Verdienst der Techniker von Pfarrei und Kulturamt, auch die folgenden fünf Konzerte ab dem heutigen Dienstagabend über den Youtube-Kanal der Musikschule zu erleben und gleichzeitig zu konservieren.

Wechsel an der Orgel

Am Montag gab es ein Wiederhören mit dem Posaunisten Hubertus Schmidt, den nicht wie angekündigt der Kemptener Basilika-Organist Benedikt Bonelli, sondern Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens an der Orgel begleitet hat. Stevens kennt "seine" frühere Orgel, weiß um deren Klangvielfalt, die stets einen schönen Kontrast zu Schmidts weicher Tongebung darstellte. In seinem Element zeigte sich das Duo bei den Bearbeitungen von Bachs Choralvorspiel "Wachet auf, ruft uns die Stimme" oder dem viel leicht noch bekannteren "Jesu bleibet meine Freude", deren Melodie - natürlich - die Posaune übernahm. Aber auch beim Abstecher in Händels Opernwelt mit der Arie "Lascia ch'io pinga" aus "Rinaldo" ließ Schmidt es nicht an großem Atem fehlen und platzierte sorgfältig kleine Verzierungen im Dacapo.

Von Weihnachten bis Beatles

Unter weihnachtliche Improvisationen mischte das Duo fast verschmitzt das melancholische "Yesterday" der Beatles. Fast eine Rarität hatte Gerd-Heinz Stevens mit dem "Kleinen Glockenspiel" der Französin Josephine Boulay im Gepäck - immerhin eine Schülerin von César Franck und des vor allem durch seine Opern bekannten Jules Massenet. Mit dei festlichen Sätzen aus einem Corelli-Concerto machte dieser Abend - trotz seiner Einschränkungen - Appetit auf Dienstag- und Mittwochabend.

Info - So geht es weiter

Am 5. Januar sind die Brüder Markus und Pascal Kaufmann (Orgel und Sprecher) mit Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" zu erleben. Am 6. Januar spielen Rebecca Brembeck-Adler und Christian Brembeck (Viola d'amore plus Orgel) Werke vom Barock bis zum 20. Jahrhundert.