Erst pilgern, dann feiern: Wallfahrt kommt vorm Schützenfest

Bottrop-Kirchhellen. Seit 40 Jahren gehen die Kirchhellener vor dem Schützen- und Brezelfest auf Kevelaer-Wallfahrt. Neu ist diesmal das Vorbereitungstraining.

In der Gemeinde St. Johannes laufen die Vorbereitungen auf die Pilgerreise zum Marien-Wallfahrtsort Kevelaer am 26. und 27. August. Diese Kirchhellener Tradition seit 1784 hat der ehemalige Pastor von St. Johannes vor 40 Jahren wiederbelebt. Und weil der bei seinem Aufruf 1983 gezielt die Schützen- und Brezelbrüder angesprochen hatte, unterstützen sowohl Schützen- als auch Brezelgesellschaft den Aufruf der Gemeinde zur Teilnahme.

Beide Gesellschaften folgen wie schon vor dem bisher letzten Schützen- und Brezelfest 2017 dem Aufruf des ehemaligen Gemeindepfarrers Heinrich Bischof. Von 1982 bis 2005 war Bischof Pfarrer in St. Johannes und hat seiner Gemeinde stets gepredigt: Ihr sollt ja feiern. Aber ihr sollt auch beten. Daran halten sich die Schützen bis heute an den Fest-Tagen im September. Bischofs Botschaft ging aber noch weiter: Die Schützen- und Brezelbrüder sollten vor dem Schützen- und Brezelfest die Gemeindewallfahrt vorher als fünfte Übung begreifen. Wer die Mühen der Kevelaer-Wallfahrt hinter sich gebracht habe, der könne um so fröhlicher feiern.

Das Wallfahrer-Abzeichen der Schützen- und Brezelgesellschaft mit der Einladung zur „fünften Übung“. Foto: Susanne Breit

Schützen- und Brezelgesellschaft unterstützen deshalb das rund zehnköpfige Vorbereitungsteam der Gemeinde unter anderem mit einem Wallfahrer-Abzeichen. Wie in den Vorjahren wird es verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten geben. Bereits am Samstagmorgen werden sich die Fußpilger auf den Weg machen sowie Radler, die die Strecke zum Wallfahrtsort in zwei Etappen absolvieren wollen; beide Gruppen treffen sich zu einer gemeinsamen Übernachtung in Xanten.

Dankandacht nach der Rückkehr in Kirchhellen

Sonntagfrüh machen sich die sportlichen Radpilger auf den Weg sowie die Buspilger „und alle, die sich kurzfristig noch beteiligen wollen, etwa mit dem eigenen Auto“, sagt Mitorganisatorin Susanne Breit. Treffpunkt für alle Gruppen ist am Sonntag gegen 11 Uhr der Güterbahnhof Kevelaer zur Prozession zum Pilgerforum. Egal wie die Teilnehmer an- und abreisen: Das Vorbereitungsteam lädt alle herzlich ein zu einer Dankandacht nach der Rückkehr am Sonntag um 18 Uhr am alten Friedhof an der Schulstraße mit einer Prozession zurück zur Kirche St. Johannes.

Neu im Kirchhellener Wallfahrtsprogramm ist ein Vorbereitungsangebot für Fußpilger. Jeden Dienstag ab 19 Uhr bietet Stefanie Breit bis zu zweistündige Trainingswanderungen an. Anmeldungen sind nicht erforderlich, Treffpunkt ist der Wappenbaum am Hans-Büning-Platz neben der Kirche St. Johannes. Die Gemeinde bittet zudem die Radpilger, einen Rücktransport der Räder selbst zu organisieren. Ebenfalls neu ist die herzliche Einladung an die Dorstener katholischen Gemeinden, mit denen St. Johannes ab 2024 einen gemeinsamen Pastoralen Raum bilden wird. Susanne Breit: „Wir haben sehr interessierte Rückmeldungen bekommen.“

Anmeldungen für die Wallfahrt sind ab sofort möglich in den Pfarrbüros in Kirchhellen-Mitte, Grafenwald und Feldhausen sowie nach den Messen in der Sakristei.

