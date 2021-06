Eine Bottroperin ist bei einem Fahrradunfall in Bottrop verletzt worden, meldet die Polizei.

Verkehrsunfall Erneuter Radunfall in Bottrop: Jetzt kollidieren zwei Radler

Bottrop. In Bottrop sind am frühen Morgen zwei Fahrradfahrer auf der Scharnhölzstraße zusammengestoßen. Es ist der sechste Radunfall in dieser Woche.

Bei einem Fahrradunfall am frühen Donnerstagmorgen in Bottropist eine Frau (57) leicht verletzt worden.

Es ist der nunmehr sechste Radunfall, den die Polizei in dieser Woche für Bottrop meldet. Aber etwas unterscheidet ihn von den vorherigen Fällen: Diesmal war kein Kraftfahrzeug beteiligt. Vielmehr stießen zwei Radler zusammen.

Die Bottroperin kam per Rettungswagen ins Krankenhaus

Und das kam so: Gegen 5.15 Uhr war die Bottroperin (57) auf der Scharnhölzstraße in Richtung Gewerbepark unterwegs. In Höhe des Maybachwegs stieß sie mit einem 19-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der die Scharnhölzstraße querte.

Die Frau verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro an den Fahrrädern.

