Erneuter Aufbruchversuch am Bahnhof Bottrop-Feldhausen

Bottrop-Kirchhellen. Bundespolizisten haben am Bahnhof Feldhausen zwei Gladbecker festgenommen. Sie sollen einen Automatenaufbruch versucht haben.

Am Bahnhof Feldhausen ist erneut ein Fahrkartenautomat aufgebrochen worden. Die Bundespolizei hat zwei Verdächtige aus Gladbeck festgenommen. Anfang Oktober war ein Fahrkartenautomat in Feldhausen gesprengt worden.

Gegen 23.45 Uhr am Dienstag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass am Haltepunkt Feldhausen ein Fahrausweisautomat aufgebrochen wurde. Polizisten stellten am Bahnsteig einen beschädigten Automaten fest. Dieser wies Hebelspuren sowie ein defektes Display auf. Unbekannte hatten augenscheinlich vergeblich versucht, den Fahrkartenautomaten mit einem spitzen Gegenstand zu öffnen. Neben dem Automaten fanden die Beamten einen Beutel mit einem Zimmermannshammer und einem Klemmkeil auf.

In der Nähe des Tatortes entdeckten die Polizisten ein Fahrzeug, das in einem unbeleuchteten Waldweg geparkt war. In diesem befanden sich zwei Männer (18, 27). Diese gaben gegenüber den Beamten an, dass sie lediglich spazieren gehen würden. Aufgrund des Dauerregens und der Uhrzeit äußerten sie auf Nachfrage dann jedoch, dass sie hier mit einem Bekannten verabredet gewesen seien. Die türkischen (27) und bosnisch-herzegowinischen (18) Staatsangehörigen sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Auto fanden die Bundespolizisten mehrere gefährliche Gegenstände, wie ein Einhandmesser und zwei Ausbeinmesser. Im Kofferraum fanden diese dann zudem diverses Werkzeug (u.a. Hammer, Zange, Stirnlampe). Weitere Beamte sicherten die Spuren am Fahrkartenautomaten. Diese werden nun ausgewertet, ob diese in Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Einsatzkräfte brachten die beiden Verdächtigen zur Bundespolizeiwache in Essen. Dort fertigten sie Lichtbilder und nahmen deren Fingerabdrücke.

