„Wir machen etwas in Bottrop für Bottroper“: Prof. Dr. Gernold Wozniak hat gemeinsam mit Oliver Helmke die Aktion „Wunschzauber“ ins Leben gerufen. Sie soll Menschen, insbesondere Kindern, einen Wunsch zum Geburtstag erfüllen. Es soll kein einmaliges Ereignis sein, betonen der Chefarzt und der Geschäftsführer, sondern nachhaltig sein: „Wir wollen was Langfristiges.“

Der Name Wunschzauber kommt vom ursprünglichen Plan, die Geschenkausgabe im Rahmen einer Zauberveranstaltung, etwa im Ferienzirkus, stattfinden zu lassen. Dieser Plan musste coronabedingt ausfallen, soll aber in „normalen“ Zeiten wieder aufgenommen werden.

„Ein Stück Mosel in Bottrop“

Finanziert wird das soziale Engagement in erster Linie über Weinverkauf. Über einen Zweig der Familie Wozniak in Lehmen an der Mosel wird an einem besonderen Weinberg ein feinherber Spätburgunder mit dem Namen „Unfassbar GO“ angebaut. Die Initiatoren begleiten den Wein mit dem Untertitel „ Aus einem Wunsch gegoren, ein Stück Mosel in Bottrop“ vom Anbau bis zur Verarbeitung.

Dabei „war von vornherein klar, dass wir das für einen guten Zweck tun“, betont Wozniak. Aus dem Ertrag des zweiten Jahrgangs wurden 1500 Flaschen abgefüllt, Reserven stehen zur Verfügung. Insgesamt wurden bislang fast 3000 Flaschen verkauft, bei einem Stückpreis von 10 Euro beträgt der Reinerlös etwa vier Euro. Dabei geht „jeder Cent vom Weinverkauf in das Projekt, die Nebenkosten übernehmen wir“, erklären die engagierten Bottroper. Auch ein Sekt ist bereits in Arbeit, verwandte Produkte sind in der Planung.

Teamarbeit mit dem Sozialamt

Da „Bedürftigkeit schwer einzuschätzen sei“, entwickelten sie das Projekt seit Mitte des Jahres mit dem Sozialamt der Stadt weiter. Das Amt ermittelte bedürftige Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die in diesem Quartal Geburtstag haben. Die Eltern konnten für ihre Kinder drei Wünsche bis 35 Euro angeben. Einer davon wird erfüllt, so dass auch noch etwas Überraschung beim Empfang dabei ist. 80 Rückmeldungen aus 50 Haushalten habe es gegeben, berichtet Sozialamtsleiterin Karen Alexius-Eifert, die sich über das Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freut: „Die Kollegen waren sehr engagiert und es hat Spaß gemacht, etwas für Kinder zu tun.“

Der Datenschutz ist gewährleistet, die Spender erhalten vom Sozialamt die Kinderwünsche und kaufen sie im Bottroper Einzelhandel. Das Sozialamt verteilt die Gaben, vom 14. bis 23. Dezember werden die „Zauberboten“ mit den Paketen unterwegs sein. Da sich inzwischen auch andere Interessierte an der Aktion beteiligen wollen, wird ein gemeinnütziger Verein gegründet, über dessen Beirat zukünftig die Wünsche erfüllt werden. „Es soll dann unabhängig von unseren Gesichtern laufen“ stellen sich Helmke und Wozniak vor.

Präsentation auch für die Spender

Von jeder verkauften Flasche Spätburgunder fließt der Erlös in den „Wunschzauber“. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit der ersten Präsentation sollen auch die bisherigen Käufer und Spender sehen, wo ihr Geld geblieben ist: „Die Menschen sollen das gute Gefühl haben , dass ihr Geld sicher zu 100 Prozent richtig ankommt.“ Besonders wichtig ist ihnen der Bezug zu Bottrop. „Wir bleiben hier, kaufen alles im Bottroper Einzelhandel, das Geld soll hier bleiben, wir bestellen nicht im Internet.“

Die Ähnlichkeit mit dem Projekt „Wunschbaum“ sei nur zufällig, da die erste Präsentation des „Wunschzauber“ eben in die Vorweihnachtszeit falle, erläuterte Stadtsprecher Andreas Pläsken. Den Wunschbaum gebe es nur einmal jährlich, während der Wunschzauber mehrfach jährlich stattfinden solle. Oberbürgermeister Bernd Tischler freute sich, dass auch beim Wunschzauber engagierte Bottroper Bürger sich für Kinder einsetzen, denen es nicht so gut gehe. Die Stadt sei dankbar für jedes ehrenamtliche Engagement und unterstütze es gerne.