Erlenkämper: Bottroper Buchhändler Ralf Becker verstorben

Bottrop. Der bekannte Buchhändler Ralf Becker ist verstorben. Der Inhaber der ältesten Bottroper Buchhandlung Erlenkämper wurde 70 Jahre alt.

Ralf Becker ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb der bekannte Buchhändler bereits am 9. Februar im Alter von 70 Jahren. Becker war über viele Jahre Inhaber der ältesten noch existierenden Buchhandlung der Stadt: Erlenkämper an der Hochstraße. Die hatte er einst von Horst Erlenkämper, bei dem er auch gelernt hatte, übernommen. Trotz einiger Umzüge ist die Buchhandlung, deren Anfänge an der Osterfelder Straße liegen, immer im Dunstkreis von Pferdemarkt und Hochstraße geblieben.

Dort war Ralf Becker fast immer im Antiquariat anzutreffen. Suchte man etwas Bestimmtes oder was nicht mehr im absoluten Zeittrend lag, konnte man sich auf seine Stimme verlassen. Sie erklang zumeist zwischen sich biegenden Regalen und Stapeln von Raritäten, Gesamtausgaben, bis hin zu historischen Bibeln, theologischen Werken aber auch so genannter Trivialliteratur, die in frühen Erlenkämper-Jahren einmal Kassenschlager waren.

Regionales lag Bottroper Buchhändler am Herzen

Der Autor suchte einmal eine Gesamtausgabe der Droste (für jüngere Leser: Annette von Droste-Hülshoff). „Warten sie mal, ich glaub’ ich hab dahinten was“, so Ralf Becker. Um das Zeitgenössische im Erdgeschoss kümmerten sich ja die Mitarbeiterinnen… Immerhin: Ralf Beckers Antiquariat gehört zu den Größten im Umkreis.

Aber auch Regionales lag dem Bottroper am Herzen. Der Ruhrpott und dessen Geschichte, vor allem natürlich Veröffentlichungen über und aus Bottrop. Dafür war Ralf Becker ganz in der Erlenkämper-Tradition immer zu haben. Kaum erschienen, schon bei Erlenkämper im Bottrop-Regal oder prominent auf dem Büchertisch präsentiert. In seiner originellen, knorrigen Art wird Ralf Becker in Bottrop fehlen, nicht nur bei Erlenkämper.

