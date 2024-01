Erlebnisfabrik Eloria Bottrop: Europas größter Escape-Room

Bottrop Der Escape Room in der alten Waschkaue Prosper II in Bottrop ist der größte in Europa. Was die Erlebnisfabrik Eloria so besonders macht.

Europas größter Escape-Room steht im Ruhrgebiet

Die Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop bietet acht Attraktionen auf mehr als 6000 Quadratmetern

Eloria wird auch genutzt für Schulausflüge, Firmenfeiern, 20er-Jahre-Partys mit Burlesque-Shows oder Puppy-Fetisch-Feten

Dass in diesem Gebäude auf einer riesigen alten Zeche aus Bergbau-Zeiten im Herzen des Ruhrgebiets mal der größte Escape Room Europas entstehen wird, hätte wohl lange niemand gedacht. Noch bis 1986 nutzten das Gebäude die Bergleute. Mittlerweile ist hier auch das letzte Gebäude auf der Zeche abgerissen worden – nun steht nur noch Waschkaue und der Malakoffturm.

Prosper II Waschkaue: Historische Zeche unter Denkmalschutz ist die Eloria Erlebnisfabrik Bottrop

Für einige Jahre war ab 2015 hier das Bottroper Grusellabyrinth zu Hause. Nachdem dies vor allem wegen der Corona-Pandemie seine Pforten schließen musste, entstand ein neues Konzept des Betreibers: Eloria. Eine neue Marke. Kein Horror, kein Grusel mehr. Dafür Rätsel, Spiele und eine atemberaubende Kulisse. Auch auf anderen Zechen des Ruhrgebiets sind mittlerweile Freizeitangebote und Kulturstätten entstanden.

» Lesen Sie dazu: Bottrops Halden: Der Gipfel des Freizeitspaßes

Die Erlebnisfabrik Eloria in Bottrop ist der größte Escape Room in ganz Europa. Vor 40 Jahren waren hier noch Bergleute im Einsatz. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Hauptattraktion der Eloria Erlebnisfabrik Bottrop: Die Stadt Exploria

Eine filmreife Kulisse des Berlins der 1920er Jahre erkunden – das ermöglicht Exploria, die neue Hauptattraktion der Eloria Erlebnisfabrik. In einem Lebenssimulationsspiel können Teilnehmer ein Live-Action-Abenteuer erleben, indem sie mutig Rätsel lösen und Geheimnisse aufdecken, um die mysteriös verschollenen Besitzer einer goldenen Taschenuhr zu finden.

Die Kulisse bietet Hunderte Escape-Room-Elemente sowie zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten für 2 bis 200 Spieler. Egal ob im Kostüm oder in Alltagskleidung, die Spieler bestimmen ihr eigenes Handeln – sei es durch Handel treiben, Gastronomieangebote nutzen, Vermögen anhäufen, Rätsel lösen, Jobs erledigen, an Events teilnehmen oder Wettbewerbe austragen.

» Lesen Sie dazu: Bottrop: Das steckt hinter „Exploria“ in der Erlebnisfabrik

Der Überblick:

Setting: Berlin der 1920er Jahre in der Eloria Erlebnisfabrik

Berlin der 1920er Jahre in der Eloria Erlebnisfabrik Spielkonzept: Einzigartig in Europa: Lebenssimulationsspiel mit Live-Action-Elementen (inklusive Schauspieler)

Einzigartig in Europa: Lebenssimulationsspiel mit Live-Action-Elementen (inklusive Schauspieler) Handlung/Hauptmission: Suche nach den Besitzern einer verschollenen goldenen Taschenuhr, deren Geheimnis mit einem auf Gold geprägten Schmetterling verbunden ist

Suche nach den Besitzern einer verschollenen goldenen Taschenuhr, deren Geheimnis mit einem auf Gold geprägten Schmetterling verbunden ist Teilnehmer: 1 bis 200 Spieler können gleichzeitig teilnehmen

1 bis 200 Spieler können gleichzeitig teilnehmen Elemente: Hunderte „Side Quests“: Escape Room-Elemente, Rätsel, Aufgaben und Interaktionsmöglichkeiten

Hunderte „Side Quests“: Escape Room-Elemente, Rätsel, Aufgaben und Interaktionsmöglichkeiten Individualität: Allein oder im Team spielen und selbst entscheiden, ob im Kostüm oder Alltagskleidung

Die Kulisse der 1920er und jede Menge Schauspieler machen die Erlebnisfabrik Eloria in Bottrop, den größten Escape Room in Europa, so besonders. Foto: WAZ

Persistentes Spielerlebnis: Spieler beeinflussen die Handlung durch individuellen oder gemeinsamen Fortschritt. Kein vorgefertigtes Skript

Spieler beeinflussen die Handlung durch individuellen oder gemeinsamen Fortschritt. Kein vorgefertigtes Skript Wirtschaftliches Element: Geld verdienen für Getränke und Snacks im Spiel

Geld verdienen für Getränke und Snacks im Spiel Entwicklung: Bei jedem Besuch gibt es Neues zu entdecken, die Stadt wird immer weiter entwickelt

Bei jedem Besuch gibt es Neues zu entdecken, die Stadt wird immer weiter entwickelt Interaktion: Mit Bewohnern der Stadt interagieren und Hinweise erhalten

Mit Bewohnern der Stadt interagieren und Hinweise erhalten Einfluss auf die Story: Spieler beeinflussen aktiv die Handlung und können das Ende der Geschichte mitgestalten

Spieler beeinflussen aktiv die Handlung und können das Ende der Geschichte mitgestalten Gemeinschaft: Bildung von Gruppen, Kommunikation und gemeinsames Lösen von Rätseln

Bildung von Gruppen, Kommunikation und gemeinsames Lösen von Rätseln Dynamik: Wechselnde Ereignisse und Entscheidungen machen jedes Erlebnis einzigartig – auch ein mehrfacher Besuch lohnt sich

» Lesen Sie dazu: Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop eröffnet neue Attraktion

Zwei Möglichkeiten, Exploria zu erforschen: Zeitticket oder Missionsticket

Zeitticket : keine vorgegebene Story, keine Zeitbegrenzung, auch für Einzelspieler möglich

: keine vorgegebene Story, keine Zeitbegrenzung, auch für Einzelspieler möglich Missionsticket: thematisch festgelegte Mission (fünf zur Auswahl), 2 bis 12 Spieler, je nach Mission

Überall gibt es in der Erlebnisfabrik Eloria in Bottrop neue Rätsel und Hinweise zu entdecken. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spiele in der Eloria Erlebnisfabrik Bottrop für Gruppen

Dark Escape Room: Metamorphosia

In diesem Escape-Room sind die Gäste ganz auf ihre Sinne gestellt – nur das Sehen wird schwieriger. In einer dunklen Höhle erforschen Wissenschaftler die Metamorphose des sogenannten „Eloria Barbari“, einer außergewöhnlichen Schmetterlingsart. Die Abenteurer, die diese Mission wählen, sind in dunklen Höhlen unterwegs und müssen sich auf Nase, Ohren und Tastsinn verlassen.

Für Fans von „Dinner in the Dark“, „Hörspiel-Erlebnissen“ und Attraktionen in Dunkelheit

3 bis 6 Spieler

ab 12 jahren

45 bis 60 Minuten

ab 26 Euro pro Person

» Lesen Sie dazu: Eloria-Geschäftsführer: „Bottrop ist nicht konkurrenzfähig“

In manchen Missionen dreht sich die Zeit zurück, in anderen erforschen die Besucher der Erlebnisfabrik Eloria Schmetterlinge. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Loop Escape Room: Infinitum

Das Konzept dieses Escape Rooms ist in Deutschland einzigartig: Wer hier die Rätsel lösen möchte, hat dafür gerade einmal zehn Minuten Zeit. Dann setzt sich der Raum zurück. In der Besprechungszeit zwischen den Runden und über die verschiedenen Runden müssen die Abenteurer sich absprechen, aus Fehlern lernen und den Gehirnkasten anstrengen. Dann können sie dem Zeitgefängnis entfliehen und das Eloria tempus – die Eloria-Zeit – entstehen lassen.

Für Fans von „Butterfly Effect“ und der Netflixserie „DARK“

2 bis 6 Spieler

ab 12 Jahren

50 bis 60 Minuten

ab 28 Euro pro Person

Jeder Raum ist einzigartig. Und ständig wird die Erlebnisfabrik Eloria erweitert und bekommt noch mehr Rätsel. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Mobile Escape Room: The Traveler

The Traveler ist ein Game, das in einem umgebauten, alten, amerikanischen Schulbus stattfindet. In dieser Story befinden sich sechs Wissenschaftler auf einer Forschungsmission. Das Problem: Ihre Station ist nicht gerade in einem guten Zustand. Experten müssen zur Hilfe kommen, um sie wieder in Gang zu setzen, damit die Expedition beendet werden kann.

2 bis 6 Spieler

ab 12 Jahren

45 Minuten

ab 22 Euro pro Person

» Lesen Sie dazu: Bottrop: Das steckt hinter „Exploria“ in der Erlebnisfabrik

Die Erlebnisfabrik Eloria hat sogar einen Mobile Escape Room: Ein alter umgebauter Schulbus muss hier in Gang gesetzt werden. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Kinder Escape Room: Anne Bonnys Schatz

Der sagenhafte Schatz der berühmten Piratin Anne Bonny wurde geborgen und soll nun wissenschaftlich untersucht werden. Zeit für ein spannendes Abenteuer und die Lösung des Geheimnisses um den Piratenschatz.

Für „kleine“ Fans von Piraten

4 bis 10 Spieler

ab 6 Jahren

45 bis 60 Minuten

ab 18,50 Euro pro Person

Party Battle Arena: Elolympia

Hier treten Familien und Freunde gegeneinander an und versuchen in neun außergewöhnlichen Disziplinen ein einziges Ziel zu erreichen: Der Elolympia-Champion zu werden.

Für Fans von „Schlag den Raab“

4 bis 10 Spieler

ab 10 Jahren

120 bis 130 Minuten

ab 29 Euro pro Person

Auch eine Spiel-Arena gibt es in der Erlebnisfabrik Eloria in Bottrop. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Online Escape Game: Elormaniac

Dieses Escape Game wird zu Hause gespielt: Der wahnsinnige Blogger Red Spider verbreitet in Videos, Artikeln und Social-Media-Postings Lügen und Fehlinformationen über die Forschungszentrale Adventum. Über den eigenen Webbrowser helfen die Spieler der Security Firma Certus dem verrückten „Wahrheitsfinder“ durch einige verzwickte Rätsel und Spiele das Handwerk zu legen.

ohne Termineinhaltung

mit bis zu 6 Personen gemeinsam spielen

ab 30 Euro

Bottrop: Größter Escape-Room Europas öffnet bald Bottrop: Größter Escape-Room Europas öffnet bald

Angebote der Eloria Erlebnisfabrik Bottrop für Firmen

Ob fürs Teambuilding, Tagungen oder Betriebsfeiern: Die Eventfabrik Eloria bietet Platz für bis zu 500 Personen, eigene Coachings, eine Bühne und Catering – alles im 1920er-Charme der außergewöhnlichen Location in der ehemaligen Waschkaue von Prosper II. Hier lässt sich direkt eine Anfrage starten.

Das Live-Action-Play in der Erlebnisfabrik Eloria hat es in sich. Kostüme sind aber keine Pflicht. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Angebote für große Gruppen ab 50 Personen

Für größere Gruppen gibt es in der Erlebnisfabrik besondere Angebote. Schulklassen, Junggesellenabschiede oder Firmen: Der Veranstalter entwickelt auf Anfrage individuelle, exklusive Angebote für Gruppen ab 50 Personen.

50 bis 1000 Spieler

ab 10 Jahren

1 bis 8 Stunden

ab 16 Euro pro Person

Gutscheine der Eloria Erlebnisfabrik Bottrop

Auch Gutscheine bietet die Eloria Erlebnisfabrik. Ab dem Kaufdatum ist das Geschenk drei Jahre lang gültig, der Wert lässt sich flexibel auswählen. Wer möchte, kann eine Geschenkbox dazu bestellen – als Print-At-Home-Ticket gibt es die Gutscheine aber auch.

Sie ist der größte Escape Room in Europa: Die Erlebnisfabrik Eloria hat ein ganz besonderes Konzept. Foto: WAZ

20er-Jahre Partys: Exploria Party in der Eloria Erlebnisfabrik Bottrop

Nach den letzten Runden Escape-Games geht in Exploria das Nachtleben los: Wie in den 20ern wird extravagant gefeiert – inklusive renommierter Szene-Bands und Künstlern und Burlesque-Shows.

Die nächsten Termine:

1. Juni 2024

26. Oktober 2024

8. Januar 2025

» Lesen Sie dazu: Eloria: Das sind die Köpfe hinter den Fetisch-Partys

Fetisch-Party von Puppy & Friends NRW: „Gear’n’Dance“ in der Erlebnisfabrik Eloria Bottrop

Auch Fetisch-Partys werden in der Eloria Erlebnisfabrik vom Verein Puppy & Friends regelmäßig veranstaltet. Los geht es immer um 21 Uhr, Dresscode ist das Outfit, in dem sich der Gast wohlfühlt – nur untenrum, vorne muss „alles bedeckt sein“. Das „Dance“ steht für den Tanz, „Gear“ für die Verkleidung. Der Eintritt liegt bei 16 Euro. Die nächsten Termine:

13. April

6. Juli

12. Oktober

Martin Funke und Vigos (Community-Name) posieren in der Gastronomie von Eloria in Bottrop. Sie haben die Party-Fetischreihe „Gear‘n‘Dance“ ins Leben gerufen. Foto: Thomas Gödde / Bottrop

» Lesen Sie dazu: Fetisch-Fete in der Eloria in Bottrop: Alle bekannten Infos

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop