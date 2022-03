Die Lagerkapazitäten in dem kleinen Haus an der Sterkrader Straße sind ausgereizt. Hier zeigen Markus Deumelhuber (l.) und Markus Gehring die vier 1000-Liter-Tanks. Nach dem Ausbau soll die Lagerkapazität für Bottroper Bier in den Gärtanks auf 14.000 Liter steigen.